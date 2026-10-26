Nhìn lại khối tài sản siêu khủng của Mr Pips bị thu giữ: Hàng loạt bất động sản, vàng nguyên khối, ngoại tệ, đồng hồ xa xỉ và siêu xe

Sáng nay (26/10), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TPHCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh), bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Phó Đức Nam giữ vai trò chính. Lê Khắc Ngọ giữ vai trò thứ hai. Nam phải chịu trách nhiệm về 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Phó Đức Nam - “Mr Pips” - hầu tòa vào sáng ngày 26/10 (Ảnh: Như Hoàn)

Để hợp thức hóa dòng tiền có được từ hoạt động phạm tội, Nam đã mua nhiều bất động sản, vàng, ngoại tệ, đồng hồ xa xỉ và siêu xe. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ, kê biên hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn giao dịch đối với nhiều tài sản liên quan.

Theo báo Công an nhân dân, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 25 ô tô và 7 xe máy là tài sản của Phó Đức Nam. Trong số này có nhiều mẫu xe sang, siêu sang như Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63 và Rolls-Royce Cullinan mang biển số 51K-433.33. Đáng chú ý, Rolls-Royce Cullinan là mẫu SUV siêu sang có giá lăn bánh tại Việt Nam lên tới hơn 40 tỷ đồng, theo thông tin được nêu trong hồ sơ vụ án.

Ảnh: CACC

Ngoài những chiếc xe đứng tên mình, Nam còn mua một số ô tô rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký. Danh sách này gồm Ferrari Roma, Jaguar F-Type, Mercedes-AMG A45 S, Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG GT R, Mini John Cooper, Mercedes-Benz C200 và BMW 330i.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam, cùng anh trai của Tâm cũng sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có để mua hai ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90.

Bên cạnh ô tô, cơ quan điều tra thu giữ 60 chiếc đồng hồ hạng sang liên quan đến vụ án. Trong đó, 43 chiếc do Nam mua để sử dụng, thuộc các thương hiệu như Franck Muller và Patek Philippe.

Nam còn sử dụng tiền phạm tội mà có để mua vàng và ngoại tệ. Theo cáo trạng, bị cáo đã dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore. Cơ quan điều tra cũng thu giữ hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm miếng vàng được xác định có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, cất giữ tại các căn hộ Nam đang sinh sống.

Ảnh: CACC

Không chỉ đầu tư vào tài sản xa xỉ, Phó Đức Nam còn dùng tiền chiếm đoạt được để mua bất động sản. Theo thông tin trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên, tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản của Nam và các đồng phạm.

Trước đó, cáo trạng xác định Nam đã mua 32 bất động sản để hợp thức hóa tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Những tài sản bị thu giữ, kê biên hoặc phong tỏa là một phần trong quá trình điều tra, xử lý dòng tiền liên quan đến đường dây lừa đảo. Việc xử lý tài sản sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật, trong đó có việc xem xét trách nhiệm bồi thường cho các bị hại.

Đối với Lê Khắc Ngọ được Phó Đức Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo báo Dân trí, Lê Khắc Ngọ đã dùng hơn 188 tỷ đồng tiền có được từ hoạt động lừa đảo để mua 143 thỏi vàng nguyên khối. Ngọ còn mua bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỉ đồng, gồm ba căn hộ tại Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất tại Đà Nẵng.

Hiện nay, cơ quan tố tụng đã thu giữ toàn bộ số vàng của Phó Đức Nam cùng bạn gái Nguyễn Thanh Tâm và thu thêm 44,8 tỉ đồng; 1,7 triệu USD cùng hàng trăm nghìn đồng tiền các nước như Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Nhân dân tệ…

Với tài sản là phụ kiện thời trang, cảnh sát thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm 36 túi xách, ví da Burberry, Bvlgar, Chanel, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, Dolce & Gabbana, Fendi, Jimmy Choo, Prada… Ngoài ra, có tới 60 đồng hồ bị thu, gồm các nhãn hiệu Hulot, Patek, Richard, Rolex, Vacheron…

Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu cũng bị thu giữ 45 bất động sản cùng 11 hợp đồng, thỏa thuận mua bán nhà đất cùng lượng lớn tiền, vàng…

Những người liên quan khác, đa số là người thân của các bị can cũng bị kê biên hàng chục bất động sản.

Kết luận giám định thể hiện, số vàng bạc thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm có giá hơn 222 tỉ đồng; của Ngô Thị Thêu có giá hơn 356 tỉ đồng. Số tài sản khổng lồ còn lại, cơ quan chức năng chưa tiến hành định giá.

Ngoài vụ án được đưa ra xét xử hiện nay, cơ quan điều tra còn ra quyết định tách vụ án hình sự để điều tra hàng trăm người, gồm 8 kẻ đang bỏ trốn cùng những đối tượng được xác định liên quan, giúp sức cho đường dây lừa đảo của Mr Pips.