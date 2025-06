Nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất lịch sử

Tính đến thời điểm hiện tại, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 cơ bản đã khép lại. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới 2018, nên thí sinh, phụ huynh và cả giáo viên đều hồi hộp, chờ đợi những điều chỉnh trong đề thi và cách đánh giá.

Trong suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi ngày 26 - 27/6, hơn 1,16 triệu sĩ tử trên cả nước đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ áp lực, lo lắng đến nhẹ nhõm, vỡ òa sau mỗi môn thi.

Kỳ thi 2025 không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mà còn là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Lần đầu tiên, hai chương trình giáo dục GDPT 2006 và GDPT 2018 cùng tồn tại trong một kỳ thi, tạo nên sự giao thoa giữa thế hệ "cuối cùng" của chương trình cũ và thế hệ "đầu tiên" bước ra từ chương trình mới.

Bên cạnh số lượng thí sinh kỷ lục, kỳ thi năm nay cũng đánh dấu loạt thay đổi mang tính bước ngoặt: đề thi được vận chuyển đường bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ; cách thức tổ chức và chấm điểm đổi mới, cấu trúc đề thi chia ba phần hoàn toàn mới, cùng hàng loạt quy định thi nghiêm ngặt hơn. Tất cả những yếu tố đó đã góp phần tạo nên một kỳ thi được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

Trước kỳ thi

Số thí sinh đăng ký kỷ lục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng cộng hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi tại tất cả 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Trong số này, có 1.137.183 thí sinh (tương đương khoảng 97,9%) tham gia theo chương trình GDPT 2018. Còn lại, khoảng 2,1% tương đương 24.951 thí sinh thi theo chương trình GDPT 2006.

2.943 điểm thi, hơn 50.000 phòng thi và 200.000 cán bộ được huy động

Các thí sinh tham dự kỳ thi năm nay được bố trí tại tổng cộng 2.493 điểm thi trên cả nước, với hơn 50.000 phòng thi được chuẩn bị. Nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, khoảng 200.000 người đã được huy động tham gia công tác tổ chức và giám sát. Lực lượng này bao gồm cán bộ, giáo viên các trường cùng với sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị chức năng như công an, quân đội, ngành y tế, điện lực và các tổ chức hỗ trợ khác.

Môn Lịch sử được thí sinh ưa chuộng

Ngoài 2 môn Toán - Văn là bắt buộc, thì trong số các môn tự chọn, Lịch sử là môn thu hút đông thí sinh nhất với 499.357 lượt đăng ký, tiếp theo là Địa lý (494.081 thí sinh), tiếng Anh (358.870 thí sinh), Vật lý (354.298 thí sinh), Giáo dục kinh tế và pháp luật (247.248 thí sinh - chỉ dành cho thí sinh học theo chương trình 2018) và Hóa học (246.700 thí sinh). Hai môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán lần lượt có 1.151.687 và 1.145.449 thí sinh đăng ký.

Cụ thể số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo môn như sau:

Môn Chương trình GDPT 2006 Chương trình GDPT 2018 Tổng cộng Toán 13.317 1.132.132 1.145.449 Ngữ văn 19.403 1.132.284 1.151.687 Vật lí 4.933 349.365 354.298 Hoá học 4.950 241.750 246.700 Sinh học 2.186 70.483 72.669 Lịch sử 15.273 484.084 499.357 Địa lí 14.496 479.585 494.081 Giáo dục công dân 4.835 - 4.835 Giáo dục kinh tế và pháp luật - 247.248 247.248 Tin học - 7.716 7.716 Công nghệ Công nghiệp - 2.428 2.428 Công nghệ Nông Nghiệp - 21.962 21.962 Tiếng Anh 6.218 352.652 358.870 Tiếng Nga 4 99 103 Tiếng Pháp - 408 408 Tiếng Trung 108 4.258 4.366 Tiếng Đức 17 154 171 Tiếng Nhật 8 492 500 Tiếng Hàn 17 544 561 Tổng số 24.951 1.137.183 1.162.134

Loạt quy định mới

Năm nay, thí sinh thi theo chương trình mới không được mang vào phòng thi Atlat Địa lý, bảng tuần hoàn hóa học hay bảng tính tan nếu thuộc nhóm thí sinh học theo chương trình mới. Đây là khác biệt lớn so với các năm trước, khi học sinh vẫn có thể sử dụng Atlat địa lý như một tài liệu hỗ trợ hợp lệ.

Chưa dừng lại ở đó, căn cứ theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2025 của Bộ GD&ĐT có quy định như sau:

- Thí sinh bị khiển trách khi nhìn hoặc trao đổi bài một lần trong buổi thi, đồng thời bị trừ 25% điểm của bài thi đó.

- Thí sinh bị khiển trách một lần nhưng tiếp tục nhìn, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp, chép bài hoặc để bạn chép bài của mình sẽ bị cảnh cáo và trừ 50% điểm.

- Ngoài ra, những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong quá trình chấm thi sẽ bị trừ 50% tổng số điểm toàn bài.

Thí sinh bị cho 0 điểm, tương đương với mất 100% tổng số điểm, áp dụng với các trường hợp: bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Đặc biệt, điểm mới khác là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới) được in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt), thay vì in 4-5 tờ A4 như năm 2024. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp là 15 phút, thay vì 10 phút như năm ngoái.

Trong kỳ thi

Gần 10.000 thí sinh bỏ làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

Chiều 25/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong số hơn 1,17 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, có khoảng 1,16 triệu em đã đến các điểm thi để làm thủ tục, đạt tỷ lệ 99,16%. Như vậy, gần 9.800 thí sinh đã vắng mặt trong ngày làm thủ tục.

Tại một số địa phương, số lượng thí sinh không đến làm thủ tục khá đáng chú ý, nhiều trường hợp chưa rõ lý do. Riêng tại Lào Cai, trong 48 thí sinh vắng mặt, chỉ có hai trường hợp được xác nhận đang điều trị bệnh.

Dù vậy, theo quy định của Bộ, thí sinh chưa làm thủ tục vẫn có thể đến điểm thi vào sáng hôm sau 26/6, để hoàn tất thủ tục trước khi bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Nếu đến đúng giờ, các em vẫn được cấp thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế như bình thường.

41 thí sinh mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2025

Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ghi nhận 41 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Trong đó, môn Ngữ văn có 22 thí sinh vi phạm, tiếp theo là môn Toán với 12 thí sinh vi phạm. Bài thi tự chọn/bài thi tổ hợp ghi nhận 7 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Không ghi nhận cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

3 thí sinh sử dụng AI để giải đề thi tốt nghiệp THPT 2025

Cơ quan điều tra xác định được 3 thí sinh ở hai hội đồng thi, dùng điện thoại chụp một phần đề thi, chuyển qua ứng dụng AI giải đề. 1 thí sinh khác ở Lâm Đồng sử dụng camera gắn vào tay áo, gửi đề ra ngoài nhờ người khác giải hộ. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được các đối tượng vi phạm. Các thí sinh bước đầu thừa nhận sai phạm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đề thi môn Toán - Văn - Anh được đánh giá hóc búa, các môn tự chọn khác và môn tổ hợp cho chương trình cũ "dễ thở"

Năm 2025, đề thi tốt nghiệp THPT được đánh giá là có nhiều đổi mới theo hướng đánh giá năng lực thực chất, tăng tính phân hóa và lồng ghép nhiều tầng nội dung.

Môn Ngữ văn năm nay khiến nhiều thí sinh bất ngờ khi toàn bộ đề thi xoay quanh đoạn trích trong truyện ngắn Những Vùng Trời Khác Nhau của nhà văn Nguyễn Minh Châu - một tác phẩm thời kháng chiến chống Mỹ nhưng có chiều sâu vượt xa không gian chiến tranh.

Câu chủ đề phần nghị luận xã hội: “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” được đánh giá là vừa gợi cảm xúc, vừa khơi mở nhiều góc nhìn. Không đơn thuần là một bài thi văn học, đề văn năm nay chạm đến trải nghiệm cá nhân, tinh thần yêu nước. Từ ký ức tuổi thơ, nơi mình lớn lên, đến bản tin thời sự... tất cả đều có thể trở thành chất liệu viết.

Trong khi đó, đề Toán lại trở thành "cơn ác mộng nhẹ" với nhiều thí sinh. Cấu trúc đề bám sát đề minh họa của Bộ GD&ĐT, phần trắc nghiệm 4 lựa chọn chủ yếu ở mức nhận biết và thông hiểu nên thí sinh có thể lấy điểm ở phần đầu. Tuy nhiên, càng về sau, độ khó tăng dần, đặc biệt ở hai phần mới: chọn Đúng/Sai và trả lời ngắn. Nhiều thầy cô nhận định đề có tính phân hóa cao, nặng về tư duy logic và mô hình hóa. Các câu khó nhất thuộc dạng tổ hợp - xác suất và tích phân ứng dụng.

Tương tự, đề tiếng Anh cũng được đánh giá rất khó, nhiều em cho rằng trong vòng 50 phút không thể làm hết được. Đặc biệt ở những câu đọc hiểu và sắp xếp lại câu thật sự "đánh đố" thí sinh.

Ngoài tiếng Anh, đa phần thí sinh cho biết đề thi các môn tự chọn khác năm nay không quá đánh đố, bám sát kiến thức đã học. Tại nhiều điểm thi, ngay sau khi rời khỏi phòng thi buổi sáng 27/6, nhiều học sinh chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về thông tin nghi vấn lộ đề thi

Tối ngày 26/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lọt đề khi chưa kết thúc quá trình làm bài. Thông tin này đã được Ban Chỉ đạo thi tiếp nhận, triển khai ngay việc trao đổi với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) để truy tìm nguồn gốc, xác minh, xử lý nghiêm.

Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho hay, kết quả xử lý sẽ được thông báo sau. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cũng đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Những thí sinh đặc biệt

1. Sĩ tử bị cắt bỏ cả tứ chi vẫn nghị lực tham gia kỳ thi

Giữa áp lực kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, câu chuyện về thí sinh Nguyễn Gia Lâm (Trường THCS-THPT Diên Hồng, TP.HCM) khiến nhiều người xúc động và khâm phục. Sinh ra với bệnh tim bẩm sinh, Lâm từng phải cắt bỏ cả tứ chi để giữ lại mạng sống khi mới 2 tuổi. Mất đi tay chân, em vẫn học cách tự lập và luôn giữ tinh thần lạc quan.

Tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương (Quận 10), Lâm được tạo điều kiện thi tại phòng dự phòng, có giám sát riêng và được tình nguyện viên cõng lên xuống mỗi buổi thi. Với Lâm, được vào phòng thi đã là chiến thắng - chiến thắng chính mình và cả những giới hạn số phận.

Thí sinh Nguyễn Gia Lâm.

2. Thí sinh đi thi bằng cáng chuyên dụng

Sáng 27/6, tại điểm thi THCS Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội), thí sinh Nguyễn Trung Kiên phải đến trường bằng cáng chuyên dụng do vừa gặp tai nạn giao thông. Là học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội, Kiên dự thi để xét tuyển vào Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Theo chia sẻ của gia đình, chiều 26/6, sau khi thi xong môn Toán, em bị ô tô tông từ phía sau, ngã vào bồn hoa ven đường và phải cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng cổ, tay yếu. Dù sức khỏe chưa ổn định, Kiên vẫn xin bác sĩ cho trở lại điểm thi, với sự hỗ trợ y tế đi kèm. Nằm trên cáng, cổ nẹp cố định, nam sinh cố gắng tô đáp án bằng một tay trong buổi thi trắc nghiệm.

Bị tai nạn giao thông sau khi thi xong môn Toán, hôm sau Trung Kiên vẫn xin phép bác sĩ để được đi thi bằng cáng chuyên dụng



3. Hỏng xe trên đường đi thi tốt nghiệp, nam sinh xin thi nhờ

Sáng ngày 27/6, tại TP.HCM xảy ra tình huống hy hữu chưa từng có trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh Lê Quốc, học sinh Trường THPT Hàn Thuyên, trên đường từ Bình Chánh đến điểm thi THPT Phú Nhuận thì xe gặp sự cố. Xử lý nhanh trí, em ghé vào điểm thi THPT Vĩnh Lộc (quận Bình Tân) gần đó để xin được thi. Sau khi xin ý kiến Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, Hội đồng thi đã chấp thuận. Thí sinh được thi ở phòng dự phòng, hồ sơ được kiểm tra kỹ và bài thi được lập biên bản gửi về đúng hội đồng chấm thi.

3. Nữ sinh cầm nhầm thẻ dự thi của bạn

Sáng 27/6, tại điểm thi THPT Long Phước (Đồng Nai), thí sinh Bùi Thị Anh Thư phát hiện mang nhầm thẻ dự thi của bạn học. Bạn của Thư lại thi tại điểm Lilama 2, cách đó khoảng 5km.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT Trạm Ngã ba Thái Lan đã dùng mô tô chuyên dụng chở em đi đổi thẻ và đưa quay lại điểm thi đúng giờ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, Anh Thư vẫn kịp vào phòng thi sáng nay.

Nữ sinh cầm nhầm thẻ dự thi của bạn được lực lượng CSGT giúp đỡ

Tổng hợp