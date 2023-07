HOT: Mưa điểm 10 trong kì thi tốt nghiệp THPT, một môn có số điểm 10 cao gấp 5 lần năm ngoái, môn có điểm trung bình thấp nhất là cái tên bất ngờ

Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Dựa theo báo cáo phân tích kết quả thi, kỳ thi năm nay có 16.427 điểm 10. So với năm 2022, con số này cao gấp gần 3 lần.

Trong đó, môn thi có số lượng thí sinh đạt điểm 10 cao nhất vẫn là môn GDCD với số lượng 14.696. Số lượng điểm 10 này cao gấp 5 lần so với năm 2022 (14.696>2.836). So sánh số lượng thí sinh tham gia bài thi này của năm nay cũng không chênh quá nhiều so với năm ngoái. Nếu như năm nay, 565.452 thí sinh tham gia làm bài thi này thì năm 2022 số lượng là 554.347.

Trong kỳ thi năm nay, Văn là môn có số lượng thí sinh đạt điểm 10 thấp nhất. Duy nhất một thí sinh đạt điểm 10 ở môn thi tự luận này. So với năm 2022, số lượng điểm 10 giảm từ 5 thí sinh còn 1.

Lịch sử luôn là môn học được nhiều người quan tâm. Từ năm ngoái đến năm nay, số lượng thí sinh đạt điểm 10 luôn có kết quả ấn tượng. Theo đó, số lượng thí sinh có điểm 10 cao thứ 2, gồm 789 thí sinh. Theo kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 683.447 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6,03 điểm, điểm trung vị là 6,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,75 điểm. Số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,006%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170.237 (chiếm tỷ lệ 24,9134%).

Theo kết quả phân tích của Bộ Giáo dục, GDCD là môn học có điểm trung bình trong cao nhất với 8.29 điểm, tăng so với năm 2022 (8,03 điểm). Có 565,452 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, điểm trung vị là 8.5 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.0 điểm. Số thí sinh có điểm số nhỏ hơn hoặc bằng 1 1 là 26 (chiếm tỷ lệ 0.005%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,492 (chiếm tỷ lệ 0.97%).

Bên cạnh đó, môn có điểm trung bình thấp nhất là Tiếng Anh (5,45 điểm) dù có tăng so với năm 2022 (5,15 điểm). Kết quả phân tích phổ điểm cho thấy có 876,102 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, điểm trung vị là 5.2 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.2 điểm. Số thí sinh có điểm số nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 192 (chiếm tỷ lệ 0.022%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 392,784 (chiếm tỷ lệ 44.83%).

