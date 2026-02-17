Nhìn lại những thương vụ IPO ấn tượng trên sàn chứng khoán trong năm 2025

Chứng khoán Kỹ Thương

Tháng 9/2025, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) gây chú ý với thương vụ IPO đầu tiên trong năm. Theo đó, TCBS thực hiện IPO 231,15 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cổ phiếu.

Quan đó, công ty huy động về 10.818 tỷ đồng. Trong đó, hơn 7.572 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) dự kiến được dùng cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu) và hơn 3.245 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

Kết thúc đợt phát hành, cơ cấu vốn của TCBS sẽ gồm 93,62% vốn điều lệ do nhà đầu tư trong nước nắm giữ (với 26.879 cá nhân và 19 tổ chức) và 6,38% vốn điều lệ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ (với 61 tổ chức và 28 cá nhân).

Trong đó, có 2 cổ đông lớn gồm: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) nắm 79,82% và Chủ tịch TCBS Nghiêm Xuân Minh nắm 5,34%.

Hoàn thành đợt IPO, TCBS cũng đồng thời tăng vốn điều lệ từ 20.801,5 tỷ đồng lên mức 23.133,08 tỷ đồng, dẫn đầu ngành chứng khoán.

Sau IPO, hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX chính thức lên sàn HoSE từ ngày 21/10/2025. Giá tham chiếu là 46.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong ngày giao dịch đầu tiên là 20%.

Chứng khoán VPBank

'Cú nổ' tiếp theo là thương vụ IPO lớn nhất lịch sử của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) trong tháng 11/2025. Theo đó, VPBankS thực hiện chào bán 375 triệu cổ phiếu cho 8.347 nhà đầu tư.

Trong đó, 373,72 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ và nộp tiền mua thành công sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng; còn gần 1,28 cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư Bùi Huyền Trang sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Hoàn tất đợt IPO, VPBankS thu về hơn 12.700 tỷ đồng, nâng định giá doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.

Đồng thời, công ty chứng khoán này cũng nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng, với số cổ phiếu lưu hành tăng từ 1,5 tỷ lên hơn 1,875 tỷ đơn vị.

Về phương án sử dụng số vốn thu được, 68% (tương đương hơn 8.600 tỷ đồng) sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, 30% (hơn 3.800 tỷ đồng) dành cho đầu tư và tự doanh chứng khoán, còn lại 2% (hơn 254 tỷ đồng) cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Ngày 11/12/2025, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX của VPBankS chính thức được giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu là 33.900 đồng/cổ phiếu. Với mức giá tham chiếu này, vốn hóa thị trường của VPBankS khi lên sàn đạt xấp xỉ 64.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,4 tỷ USD.

Chứng khoán VPS

Chỉ sau VPBankS vài ngày, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) cũng hoàn tất đợt IPO hơn 202,3 triệu cổ phiếu cho 19.693 nhà đầu tư vào ngày 17/11/2025.

Trong đó, gần 202,16 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 19.670 nhà đầu tư trong nước và 150.809 cổ phiếu được phân phối cho 23 nhà đầu tư nước ngoài.

Có 690.285 cổ phiếu mà nhà đầu tư chưa thanh toán đầy đủ được tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư Vũ Cao Hoàng Hải Linh bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Với giá chào bán 60.000 đồng/cổ phiếu, VPS thu về 12.138,6 tỷ đồng từ đợt IPO. Trong đó, 10.888 tỷ đồng được dùng để thực hiện cho vay margin; 900 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng dùng để đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Thời gian giải ngân từ năm 2025 đến hết 2027.

Hoàn tất đợt chào bán, công ty chứng khoán này nâng vốn điều lệ lên mức 14.823,1 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn sau đợt IPO, VPS có tổng cộng 22.448 cổ đông gồm 22.424 cổ đông cá nhân trong nước, 11 tổ chức trong nước và 23 cá nhân nước ngoài.

VPS có 2 cổ đông lớn sở hữu tổng cộng 48,6% vốn. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Lâm Dũng nắm 8,7% vốn và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn nắm 39,9% vốn.

Sau đó, hơn 1,48 tỷ cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS chính thức lên sàn HoSE ngày 16/12/2025. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 60.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa ngày chào sàn là gần 88.939 tỷ đồng.

Nông nghiệp Hòa Phát

Đợt IPO cuối cùng của năm 2025 là của một công ty nông nghiệp. Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) thực hiện IPO 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá với mức khoảng 11.940 tỷ đồng, tương đương hơn 450 triệu USD.

Kết thúc đợt chào bán ngày 6/1/2026, Nông nghiệp Hòa Phát đã hoàn tất phân phối 30 triệu cổ phiếu cho 809 nhà đầu tư. Còn 37.338 cổ phiếu dư được phân phối lại cho CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) với cùng mức giá 41.900 đồng/cổ phiếu.

Hoàn tất đợt IPO, Nông nghiệp Hòa Phát thu về 1.257 tỷ đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí, thu ròng gần 1.207 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng nâng vốn điều lệ từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG, sàn HoSE) vẫn là cổ đông chi phối tại Nông nghiệp Hòa Phát với tổng số hơn 242,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 84,999%.



