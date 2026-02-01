Dragon Capital chỉ ra một yếu tố mới dẫn dắt chứng khoán thời gian tới

Trong báo cáo mới đây, Dragon Capital cho biết các dữ liệu tháng 1 cho thấy sự mở rộng đồng bộ trên các trụ cột sản xuất, cầu nội địa, đầu tư và thương mại. Điều này củng cố niềm tin rằng đà tăng tốc của cuối năm 2025 đang được duy trì sang năm 2026, đồng thời phản ánh quá trình tăng trưởng của Việt Nam đang dịch chuyển sang chiều rộng, thay vì chỉ tập trung vào một vài động lực hẹp.

Lạm phát toàn phần tiếp tục được kiểm soát ở mức 2,5%, qua đó duy trì dư địa chính sách. Trong khi thu ngân sách nhà nước tăng 20,4% so với cùng kỳ và đạt 14,7% dự toán năm ngay trong tháng 1, tạo nền tảng để tiếp tục duy trì các chính sách chi tiêu hỗ trợ tăng trưởng.

Ở khu vực sản xuất, chỉ số PMI duy trì trong vùng mở rộng ở mức 52,5 điểm, trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng mạnh 21,5% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 23,6% nhờ nhu cầu xuất khẩu cải thiện. Đà phục hồi cũng lan tỏa sang các ngành mang tính chu kỳ, như khoáng sản phi kim loại khác tăng 41,9% và sản xuất ô tô tăng 36,6%, cho thấy tăng trưởng không còn chỉ tập trung vào một chu kỳ hẹp của ngành điện tử. Lao động trong khu vực công nghiệp tăng 4,3% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – một tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng công suất, thay vì chỉ gia tăng mức độ sử dụng năng lực hiện có.

Cầu nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,3% theo giá danh nghĩa, tương đương 6,3% theo giá thực. Du lịch cải thiện rõ nét với gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Trong khi lưu lượng hành khách tăng 16,3% trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, củng cố bức tranh tiêu dùng ổn định khi khu vực dịch vụ dần bình thường hóa.

Hoạt động đầu tư và đối ngoại cũng khởi đầu năm 2026 trên nền tảng tích cực. Giải ngân đầu tư công đạt 1,7 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện cũng đạt 1,7 tỷ USD, tăng 11,3% và là mức cao nhất trong tháng 1 của vòng 5 năm. Hơn 80% vốn FDI tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế tạo, tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực.

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index mở đầu năm 2026 tích cực trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh tích lũy. VN-Index thiết lập đỉnh lịch sử mới 1.918,46 điểm trong tuần thứ hai của tháng 1, trước khi kết thúc tháng ở mức 1.829,04 điểm, tăng 4,0% so với tháng trước (tính theo USD). Thanh khoản duy trì ổn định, trong khi giao dịch của khối ngoại diễn biến đan xen, với một số phiên mua ròng đáng chú ý.

Nhóm doanh nghiệp nhà nước ghi nhận mức tăng vượt trội trong tháng, một phần được hỗ trợ bởi kỳ vọng cải thiện liên quan đến Nghị quyết 79. Nếu quá trình triển khai được thực hiện hiệu quả, điều này có thể giúp mở rộng vai trò dẫn dắt của thị trường thông qua sự phân hóa rõ nét hơn trong nhóm doanh nghiệp nhà nước, đồng thời hỗ trợ mặt bằng định giá trong trung hạn.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, các dữ liệu tháng 1 mang tính xây dựng khi phản ánh đồng thời động lực chu kỳ và độ lan tỏa của tăng trưởng. Khu vực sản xuất vẫn là trụ cột, nhưng sự phục hồi bền hơn của dịch vụ và tiêu dùng giúp giảm rủi ro phụ thuộc quá mức vào cầu bên ngoài.

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng mạnh cho thấy khu vực doanh nghiệp trong nước đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo – một động lực có thể mở rộng nền tảng lợi nhuận trong trung hạn. Yếu tố cần lưu ý là tính mùa vụ của số liệu tháng 1 do ảnh hưởng thời điểm Tết Nguyên đán, khiến diễn biến tháng 2–3 trở thành phép thử quan trọng hơn.

Nếu đà tăng trưởng công nghiệp được duy trì và lạm phát tiếp tục được kiểm soát, điều kiện chính sách nhiều khả năng vẫn mang tính hỗ trợ, qua đó giúp thị trường tập trung nhiều hơn vào triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng hình thành xu hướng dòng vốn ngoại bền vững.