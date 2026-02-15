Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch nghỉ thanh toán giao dịch trên HNX, HSX,.. nhân dịp Tết Âm lịch năm 2026

15-02-2026 - 14:25 PM | Thị trường chứng khoán

VSDC, HSX, HNX đã có thông báo về lịch nghỉ thanh toán giao dịch dịp Tết Âm lịch năm 2026.

Thông báo về việc nghỉ thanh toán nhân dịp Tết Âm lịch năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Căn cứ Thông báo số 4228/TB-VSDC ngày 20/11/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về lịch nghỉ thanh toán giao dịch dịp Tết Âm lịch năm 2026.

VSDC thông báo lịch nghỉ làm việc và thanh toán giao dịch chứng khoán nhân dịp Tết Âm lịch năm 2026 từ thứ Hai ngày 16/2/2026 (tức 29/12/2025 Âm lịch) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 Tết Âm lịch), nghỉ theo Luật Lao động.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 12/2/2026 và 13/2/2026 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 23/2/2026 và 24/2/2026; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 13/2/2026 sẽ được thanh toán vào ngày 23/2/2026.

Theo thông báo của Sở GDCK Hà Nội (HNX), đơn vị này nghỉ giao dịch từ thứ Hai ngày 16/2/2026 đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (5 ngày làm việc).

HNX sẽ tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ thứ Hai ngày 23/2/2026 (Mùng 7 Tết Âm lịch).

Trước đó, ngày 9/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nghỉ từ thứ Hai ngày 16/2/2026 (ngày 29/12/2025 Âm lịch) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết Âm lịch). Tổng số ngày nghỉ 9 ngày, trong đó có 4 ngày cuối tuần.


PV

An Ninh Tiền Tệ

