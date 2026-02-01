Các quỹ ETF tại Việt Nam bất ngờ hút tiền trở lại trong tháng 1

Các ETF Việt Nam đảo chiều mua ròng trong tháng 1

Theo báo cáo ETF tháng 1/2026 của Chứng khoán VNDirect (VNDirect Research) , các ETF Việt Nam ghi nhận dòng vốn mua ròng trong tháng 1/2026 với giá trị đạt 331 tỷ đồng. Dòng vốn ETF được mua ròng trong T1/2026 chủ yếu đến từ quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (mua ròng 1.043 tỷ đồng), quỹ Xtrackers FTSE Vietnam ETF (mua ròng 211 tỷ đồng) và quỹ Global X MSCI Vietnam ETF (mua ròng 131 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF và quỹ DCVFM VN30 ETF ghi nhận dòng vốn rút ròng lần lượt là 709 tỷ đồng và 332 tỷ đồng.

Các quỹ ETF cổ phiếu toàn cầu phân hóa

Theo VNDirect, trong tháng 1/2026, các quỹ ETF cổ phiếu tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tiếp tục thu hút được dòng vốn quay trở lại mua ròng. Trong đó, các quỹ ETF tại Singapore thu hút vốn vào ròng nhiều nhất với 167 triệu USD (tháng trước bán ròng 12 triệu USD). Tiếp đến là các quỹ ETF tại Malaysia hút ròng 51 triệu USD (+200% sv tháng trước), Philippines hút ròng 45 triệu USD (+452% sv tháng trước), và Thái Lan hút ròng 42 triệu USD (+500% sv tháng trước).

Trong khi đó, các quỹ ETF cổ phiếu toàn cầu ghi nhận mức suy giảm mạnh về dòng vốn hút ròng, với tổng giá trị chỉ đạt khoảng 9 tỷ USD, giảm tới 95% so với tháng trước. Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ áp lực rút vốn mạnh tại các thị trường đang phát triển, trong khi các thị trường phát triển vẫn duy trì được dòng tiền vào nhưng với cường độ thấp hơn đáng kể. Cụ thể, các quỹ ETF cổ phiếu tại thị trường phát triển tiếp tục hút ròng khoảng 94,8 tỷ USD.

Trái lại, các quỹ ETF cổ phiếu tại thị trường đang phát triển ghi nhận dòng vốn rút ròng mạnh lên tới 85,8 tỷ USD, qua đó chấm dứt chuỗi hút ròng liên tục kéo dài từ T9/2025.

Sự đảo chiều của dòng vốn ETF tại các thị trường đang phát triển chủ yếu xuất phát từ áp lực rút vốn mạnh tại các ETF Trung Quốc , khi các ETF cổ phiếu nước này ghi nhận giá trị rút ròng hơn 126 tỷ USD trong T1/2026.

"Hoạt động chốt lời sau nhịp tăng mạnh, cùng với những biến động chính trị gần đây tại Trung Quốc, được xem là các yếu tố chính thúc đẩy xu hướng rút ròng mạnh của dòng vốn ETF cổ phiếu tại thị trường này", nhóm phân tích nhận định.

VNDirect chỉ ra rằng dù các quỹ ETF cổ phiếu tại thị trường phát triển ghi nhận sự chững lại so với mức đỉnh của T12/2025, song tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến trú ẩn chủ đạo của dòng vốn toàn cầu. Động lực hút vốn chủ yếu đến từ thị trường Mỹ, được hỗ trợ bởi đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ và AI.

Bên cạnh đó, các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại nhóm thị trường phát triển duy trì sức mạnh tương đối nhờ nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp ổn định, qua đó thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển từ các khu vực có mức độ rủi ro cao hơn quay trở lại.

Trong khi dòng tiền ETF có dấu hiệu quay trở lại, nhà đầu tư nước ngoài lại chuyển sang trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.﻿

Thống kê tháng 1/2026, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với tổng giá trị bán ròng khoản 6.700 tỷ đồng. Xét theo từng sàn, khối ngoại bán ròng trên cả ba sàn, bao gồm HoSE (5.929 tỷ đồng), HNX (87 tỷ đồng) và UPCoM (690 tỷ đồng). Về cơ cấu giao dịch, các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất gồm VHM, VIC, VRE, MCH và VJC. Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng nhiều nhất là MBB, FPT, TCX, VPB và HPG.