Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Thế giới Di động

14-02-2026 - 15:30 PM | Thị trường chứng khoán

Sau khi bán ra hơn 1,8 triệu cổ phiếu MWG, qua đó giảm sở hữu về 4,9647%, Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Thế giới Di động.

Nhóm quỹ đầu tư nước ngoài Dragon Capital vừa có báo cáo sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, ngày 9/2/2025, các quỹ thành viên của Dragon Capital đã bán ra tổng cộng hơn 1,84 triệu cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (TGDĐ, MCK: MWG). Cụ thể như sau:

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Thế giới Di động - Ảnh 1.

Nguồn: HSX

Sau giao dịch, nhóm quỹ nước ngoài này giảm sở hữu từ hơn 74,7 triệu cổ phiếu MWG (5,0901%) về hơn 72,9 triệu cổ phiếu (4,9647%).

Với tỷ lệ này, Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Thế giới Di động.

Cùng chiều diễn biến, trong phiên giao dịch ngày 6/2/2026, Dragon Capital đã thông qua 4 quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 750.000 cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE).

Cụ thể, quỹ thành viên Bill & Melinda Gates Foundation Trust bán 100.000 cổ phiếu KDH; quỹ Norges Bank bán 150.000 cổ phiếu; quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán 300.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 200.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ hơn 79,2 triệu cổ phiếu xuống còn gần 78,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,0588% xuống còn 6,992% vốn tại Nhà Khang Điền.

Trong một diễn biến khác, TGDĐ vừa có báo cáo về kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2026 đến ngày 6/2/2026, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại toàn bộ 33.234 cổ phiếu đã đăng ký.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm thu hồi cổ phiểu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc theo quy chế phát hành ESOP.

Giá giao dịch theo giá quy định trong quy chế phát hành ESOP. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu quỹ của TGDĐ là gần 1,27 triệu cổ phiếu.


PV

An Ninh Tiền Tệ

