PNJ bị xử phạt và truy thu thuế hơn 5,3 tỷ đồng

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 992/QĐ-XPHC ngày 13/2/2026 của Cục Thuế TP.HCM về việc vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, PNJ đã có hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2023, 2024 nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, trên các hóa đơn, chứng từ; được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Với vi phạm nêu trên, PNJ bị xử phạt hành chính gần 800,5 triệu đồng. Đồng thời doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế truy thu hơn 4 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 539,4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 5/2/2026. PNJ có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế mà PNJ phải nộp vào Ngân sách Nhà nước là hơn 5,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đã chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quyết định của Cục Thuế TP.HCM và đã chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Trong một diễn biến khác, sau thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 77,76% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của PNJ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể, PNJ lên kế hoạch phát hành hơn 170,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I-II/2026. Nếu thành công, vốn điều lệ sau phát hành của PNJ sẽ tăng từ 3.413 tỷ đồng lên 5.119 tỷ đồng.

Cổ phiếu thưởng phát hành đợt này sẽ được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ phiếu ESOP đang trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, cổ đông PNJ cũng thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.



