Nhiều lãnh đạo Eximbank có đơn từ nhiệm

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã chứng khoán: EIB) vừa công bố hàng loạt đơn từ nhiệm của các lãnh đạo cấp cao.

Cụ thể, 4 thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) có đơn từ nhiệm, gồm ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Hoàng Thế Hưng và ông Phạm Tuấn Anh.

Lý do được thành viên Hội đồng quản trị Eximbank đưa ra là cần tập trung thời gian cho các nhiệm vụ, kế hoạch công việc mới, đồng thời để tạo điều kiện cho ngân hàng tìm kiếm, bổ sung ứng viên Hội đồng quản trị phù hợp hiện thực hóa chiến lược quản trị điều hành của ngân hàng cho giai đoạn tới.

Ngoài ra, 4 thành viên Ban Kiểm soát Eximbank cũng có đơn từ nhiệm là ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu.

Như vậy, sau các đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị của Eximbank chỉ còn lại Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thị Huyền Trang, thành viên Ban Kiểm soát Eximbank còn lại bà Trần Thị Minh Lý.

Trước đó, Eximbank đã thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 28/4 tại Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết là 25/3. Nội dung họp bao gồm các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông theo quy định.

Đáng chú ý, Eximbank đã công bố kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030). Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự là 26/2.

Nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, Eximbank sẽ trình đại hội cổ đông phương án điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII lên 7 thành viên, trong đó có ít nhất 2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Theo nghị quyết này, dự kiến Eximbank sẽ tiến hành bầu bổ sung, thay thế 6 thành viên còn lại, chỉ còn 1 thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới.

Vào ngày 4/12/2025, Eximbank đã chấp thuận cho ông Nguyễn Cảnh Anh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Eximbank đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank (nhiệm kỳ 2025 - 2030) kiêm Người đại diện theo pháp luật của Eximbank từ ngày 4/12/2025.

Quý IV/2025, thu nhập lãi thuần của Eximbank tăng 11,4% lên mức 1.690 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý vừa qua, Eximbank ghi nhận sự sụt giảm của hoạt động dịch vụ, tuy vậy hoạt động kinh doanh ngoại hối vẫn mang về hơn 115 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác hơn 151 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2025, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt hơn 5.979 tỷ đồng, tăng gần 1% so với năm trước. Tổng lợi nhuận trước thuế của EIB hơn 1.511 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 29% kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản Eximbank đạt 273.270 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 242.669 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt 196.077 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 3%.