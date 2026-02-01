SSI, Vietcap, MBS và loạt CTCK chốt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

Mùa đại hội cổ đông thường niên năm 2026 chính thức “khởi động” khi có khoảng 10 công ty chứng khoán đã công bố ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên. Thời gian tổ chức dự kiến diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 tới.

CTCK SmartInvest (mã: AAS) là đơn vị mở màn khi chốt danh sách cổ đông từ ngày 28/1. Đại hội dự kiến tổ chức sáng 30/3 tại trụ sở 222 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Nội dung đáng chú ý gồm miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Ngay sau đó, ﻿Chứng khoán DNSE chốt ngày 13/02/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 26/3/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nội dung chi tiết và địa điểm họp sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời gửi tới cổ đông.

Song song với kế hoạch tổ chức đại hội, DNSE đang trong quá trình triển khai phương án phát hành 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tương ứng cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu diễn ra từ ngày 15/1/2026 đến 3/3/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua được quy định từ 15/1/2026 đến 25/2/2026. Dự kiến, tổng số tiền thu về từ đợt chào bán là gần 1.285 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 là 23/2/2026. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào ngày 30/3/2026; địa điểm tổ chức tại Khách sạn The Reverie Saigon - Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Về tình hình kinh doanh quý 4/2025, Chứng khoán Vietcap mang về hơn 1.526 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Chứng khoán Vietcap báo lãi ròng hơn 443 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng so với quý 4/2024.

Chứng khoán MB (MBS) vừa có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 23/2/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền biểu quyết. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 3/2026; thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm trưng bày sẽ được công bố tại Thông báo mời dự Đại hội thường niên năm 2026.

Tại đại hội, MBS dự kiến trình trình cổ đông xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo tổng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương án hoạt động năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo tình hình quản trị năm 2025.

Chậm nhất trong danh sách trên là Chứng khoán BIDV (mã: BSI) , với ngày đăng ký cuối cùng 20/3 và thời gian tổ chức dự kiến ngày 22/04. Địa điểm tổ chức là 773 Hồng Hà, phường Hồng Hà, Hà Nội.