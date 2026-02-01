Ông Nguyễn Duy Hưng nói về khả năng chứng khoán Việt Nam vào watchlist của MSCI năm nay

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã: SSI) – đã chia sẻ một dòng trạng thái gây chú ý trên trang cá nhân. Trong bài đăng, ông Hưng nhắc lại thời điểm tháng 10/2020, khi VN-Index dao động quanh mốc 900 điểm và ông được tăng chiếc mũ màu đỏ với dòng chữ “Make VN-Index 1.000 again” như một biểu tượng cho niềm tin thị trường sẽ sớm trở lại.

“5 năm sau, VN-Index đã gấp đôi, và câu chuyện FTSE nâng hạng đang đến rất gần”, ông viết.

Theo ông Hưng, nếu năm nay MSCI đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng thì thị trường có quyền kỳ vọng một “bước chuyển lớn hơn” trong 5 năm tới. Đó không chỉ là câu chuyện điểm số, mà là sự thay đổi về chuẩn mực: minh bạch hơn, quản trị tốt hơn và định giá doanh nghiệp phản ánh đúng giá trị nội tại.

“Thị trường chứng khoán là nơi tích lũy tài sản cho tương lai chứ không chỉ là nơi lướt sóng được – mất mỗi ngày”, ông chia sẻ.

Thông điệp này cho thấy góc nhìn dài hạn của một trong những lãnh đạo kỳ cựu trên thị trường tài chính. Thay vì tập trung vào những biến động ngắn hạn, nhà đầu tư cần xem thị trường chứng khoán như một kênh tích lũy tài sản cho tương lai.

Thực tế, giai đoạn 2020–2025 chứng kiến sự thay đổi sâu sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, quy mô vốn hóa tăng mạnh, thanh khoản bùng nổ, số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân lập kỷ lục, cùng sự tham gia ngày càng lớn của dòng tiền tổ chức. Đặc biệt, FTSE Russell đã chính thức đưa Việt Nam vào danh sách thị trường chứng khoán Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Markets).

Việc được các tổ chức xếp hạng quốc tế như FTSE Russell nâng hạng hay kỳ vọng xem xét từ MSCI được đánh giá có thể mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại dài hạn, ổn định hơn cho thị trường Việt Nam trong trung và dài hạn.

Hình ảnh chiếc mũ đỏ với thông điệp hài hước nhưng đầy ẩn ý đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư. Nếu như năm 2020, mục tiêu “1000 điểm” mang tính biểu tượng cho sự hồi phục sau giai đoạn khó khăn, thì đến nay, câu chuyện không còn dừng ở một cột mốc điểm số cụ thể.

Dòng trạng thái cuối năm của Chủ tịch SSI vì vậy không đơn thuần là một chia sẻ cá nhân, mà phản ánh tâm thế của một giai đoạn chuyển mình, từ kỳ vọng phục hồi sang khát vọng nâng tầm. Trong bối cảnh thị trường khép lại năm Ất Tỵ với nhiều biến động, thông điệp về tích lũy dài hạn, nâng cao chuẩn mực và hướng đến sự phát triển bền vững có thể xem là lời nhắc nhở đáng suy ngẫm đối với cộng đồng nhà đầu tư khi bước sang năm mới.