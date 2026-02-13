Cổ phiếu “họ” Gelex “bùng nổ” trước kỳ nghỉ Tết, VN-Index tăng vọt 10 điểm

Kết phiên 13/02, cổ phiếu GEX của CTCP Tập đoàn Gelex tăng trần 6,97% lên 37.600 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh gần 15,9 triệu đơn vị. Đây là phiên tăng trần thứ hai trong ba phiên gần nhất, đưa vốn hóa thị trường của Gelex lên khoảng 33.930 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric) cũng tăng trần 6,97% lên 176.500 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt gần 1 triệu đơn vị. Mã này đã tăng điểm trong ba trên bốn phiên gần nhất, đẩy vốn hóa doanh nghiệp lên 64.598 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu GEL của CTCP Hạ tầng Gelex – tân binh trên sàn HoSE – tăng 4,2% lên 35.950 đồng/cổ phiếu, với hơn 2,5 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Cổ phiếu VGC của Tổng Công ty Viglacera – công ty Hạ tầng Gelex đang nắm giữ 50,21% vốn cũng tăng bứt phá 4,03% lên 50.300 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 1,5 triệu đơn vị.

Tương tự, cổ phiếu EIB của ngân hàng Eximbank – Tập đoàn Gelex đang nắm 10,04% vốn cũng tăng bứt phá 3,36% lên 23.100 đồng/cổ phiếu, với khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 14,2 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, đây là phiên tăng điểm bứt phá thứ 3 liên tiếp của mã cổ phiếu nhà băng này, với thị giá tăng 15,5%, tương ứng đà tăng 3.100 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Eximbank tăng vọt lên mức hơn 43.028 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của nhóm Gelex diễn ra trong bối cảnh thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết dài ngày. Ngoại trừ GEL mới niêm yết, cả GEX, GEE, VGC và EIB đều từng rơi về vùng giá thấp nhất trong ba tháng gần đây. Diễn biến phục hồi mạnh cho thấy nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng lớn vào khả năng hồi phục của nhóm cổ phiếu này sau giai đoạn điều chỉnh sâu, …

VN-Index tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp

Thị trường rung lắc trong phần lớn thời gian giao dịch, song lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh từ đầu phiên chiều đã giúp VN-Index kéo dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm trừ khi giá trị giao dịch toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, chỉ quanh 20.000 tỷ đồng — phiên suy giảm thanh khoản thứ hai liên tiếp.

Nhà đầu tư "gom" mạnh cổ phiếu "họ" Gelex trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Đóng cửa phiên 13/02, VN-Index tăng 10 điểm lên 1.824,09 điểm; HNX-Index tăng 0,58 điểm lên 257,06 điểm; UPCoM-Index tăng 1,4 điểm lên 127,34 điểm.

Bên cạnh nhóm Gelex, dòng tiền còn tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trước kỳ nghỉ lễ.

Nhóm ngân hàng trở thành trụ đỡ chính của thị trường với loạt mã tăng mạnh như EIB (+3,36%), STB (+2,45%), TPB (+2,04%), CTG (+1,58%), HDB (+1,26%). Cổ phiếu chứng khoán cũng thu hút dòng tiền rõ rệt, tiêu biểu TCX (+3,93%), VIX (+2,97%), VCI (+1,67%), AGR (+1,86%), VPX (+5,64%).

Nhóm bất động sản diễn biến phân hóa. Sắc xanh chiếm ưu thế nhưng mức tăng nhẹ với VIC, DIG, TCH, VPI, BCM tăng dưới 1%. Ở chiều ngược lại, NLG (-2,38%), NVL (-2,32%), PDR (-1,69%) giảm mạnh hơn; các mã VRE, KDH, SIP, KBC, HDC, SCR điều chỉnh nhẹ dưới 1%.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn ở các ngành khác tăng tích cực, góp phần hỗ trợ thị trường như VGC (+4,03%), PC1 (+2,54%), VSC (+2,06%), BSR (+2,51%), GVR (+2,97%).

Khối ngoại kéo dài chuỗi mua ròng lên phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị hơn 200 tỷ đồng. Trong đó, khối này “gom” mạnh nhất cổ phiếu KDH với giá trị hơn 220 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VIC (189,22 tỷ đồng), cổ phiếu DGC (186,55 tỷ đồng), cổ phiếu STB (135,68 tỷ đồng), cổ phiếu HDB (120,01 tỷ đồng), …

Ở chiều bán ra, khối ngoại “xả” đột biến cổ phiếu FPT với giá tri hơn 855 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VHM (110,48 tỷ đồng), cổ phiếu ACB (110,12 tỷ đồng), cổ phiếu HPG (75,1 tỷ đồng), …