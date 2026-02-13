Phiên 13/2: Khối ngoại tiếp tục mua ròng, ngược chiều "xả" gần 900 tỷ một cổ phiếu bluechip

Tâm lý thị trường duy trì, VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chốt phiên chỉ số tăng 10 điểm lên 1.824 điểm. Thanh khoản duy trì mức thấp với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 20.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 224 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 196 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu KDH được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 220 tỷ đồng. Theo sau, VIC và DGC là mã tiếp theo được gom mạnh 189 tỷ đồng và 186 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 855 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VHM và ACB cũng bị "xả" 110 tỷ đồng và 110 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 29 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MBS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 14 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng CEO, IDC, VFS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 19 tỷ đồng; theo sau CDN bị bán 1 tỷ, VC3, NTP, MST bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MPC được khối ngoại mua 3 tỷ đồng. Theo sau, F88 và SAS cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, MSR bị khối ngoại bán ròng 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại VEA, HBC,...