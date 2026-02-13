Quỹ bạc lớn nhất thế giới “quay xe” bán ra 70 tấn

Theo dữ liệu từ muavangbac.vn, quỹ bạc iShare Silver Trust (SLV) đã quay xe bán ra trong phiên 12/2, với giá trị khoảng 170 triệu USD (tương 70 tấn bạc). Trước đó, quỹ đã mua vào 2 phiên liên tiếp. SLV hiện là quỹ bạc lớn nhất thế giới, nắm giữ hơn 16,6 nghìn tấn, quy mô tài sản khoảng 43,4 tỷ USD.

Động thái quay xe của SLV diễn ra đúng phiên giá bạc đảo chiều giảm sâu sau nhịp hồi phục nhẹ, qua đó rơi xuống vùng giá 75 USD/oz. Kết quả này gần như đã thổi bay nỗ lực tăng giá hồi đầu năm. Sau một năm 2025 tăng mạnh ngoài sức tưởng tượng, giá bạc đang biến động dữ dội từ đầu năm. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn được giới phân tích đánh giá khả quan.

Trong nghiên cứu vừa công bố, Silver Institute cho biết, điểm tựa quan trọng nhất của bạc đến từ tình trạng mất cân đối cung – cầu, dự kiến kéo dài đến hết năm 2026, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp thị trường rơi vào trạng thái thâm hụt.

“Các động lực nền tảng hỗ trợ bạc trong phần lớn năm 2025 vẫn đang hiện hữu từ đầu năm nay. Bao gồm nguồn cung vật chất thắt chặt tại London, bối cảnh địa chính trị nhiều biến động, sự bất định trong chính sách của Mỹ và lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)" - nhóm phân tích nhận định.

Theo báo cáo, nhu cầu đầu tư được kỳ vọng sẽ là động lực chính thúc đẩy giá bạc đi lên trong năm nay, khi đà chậm lại của kinh tế gây sức ép lên tiêu thụ công nghiệp. Ngược lại, mặt bằng giá cao được dự báo sẽ làm suy yếu nhu cầu trang sức.

Trong khi đó, nhu cầu bạc cho công nghiệp được dự báo giảm 2%, xuống mức thấp nhất trong 4 năm, khoảng 650 triệu oz. Tác động lớn nhất đến từ lĩnh vực năng lượng mặt trời, khi các doanh nghiệp tiếp tục giảm hàm lượng bạc hoặc tìm kiếm vật liệu thay thế trong sản xuất tấm pin quang điện.

Tuy nhiên, quá trình điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ nhu cầu công nghiệp rộng hơn đối với bạc. “Nhiều ứng dụng của bạc vẫn hưởng lợi từ các xu hướng tăng trưởng cơ cấu thuận lợi. Đặc biệt, sự mở rộng của trung tâm dữ liệu, công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành ôtô được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiêu thụ bạc ở nhiều phân khúc, phần nào bù đắp cho sự suy giảm từ nhu cầu quang điện" - báo cáo nêu rõ.