Thị trường tiền số hôm nay, 12-2: Động thái bất ngờ của sàn lớn nhất thế giới với Bitcoin

Tối 12-2, thị trường tiền số ghi nhận tăng nhẹ trở lại sau nhiều phiên biến động mạnh.

Dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng 0,7%, lên 67.878 USD. Ethereum và XRP cùng tăng khoảng 1%, lần lượt đạt 1.981 USD và 1,4 USD. Solana nhích nhẹ 0,1% lên 81,4 USD. Đáng chú ý, BNB tăng mạnh 4%, lên 616 USD.

Theo Cointelegraph, trong bối cảnh thị trường còn nhiều thận trọng, Binance vừa hoàn tất việc chuyển đổi 1 tỉ USD sang Bitcoin cho Quỹ Bảo vệ Tài sản Người dùng (SAFU), chính thức chọn Bitcoin làm tài sản dự trữ cốt lõi.

Mới đây, Binance đã mua thêm 304 triệu USD Bitcoin, qua đó hoàn tất kế hoạch chuyển toàn bộ quỹ 1 tỉ USD sang nắm giữ Bitcoin. Hiện quỹ SAFU sở hữu 15.000 Bitcoin, trị giá hơn 1 tỉ USD, với giá mua trung bình khoảng 67.000 USD mỗi đồng.

"Việc SAFU hiện được nắm giữ hoàn toàn bằng Bitcoin cho thấy chúng tôi tin tưởng Bitcoin là tài sản dự trữ dài hạn hàng đầu" - Binance nhấn mạnh trong thông báo trên mạng xã hội X.

Đợt mua cuối cùng diễn ra chỉ ba ngày sau khi sàn này chi khoảng 300 triệu USD để mua Bitcoin vào đầu tuần.

Bitcoin đang giao dịch tại 67.878 USD. Nguồn: OKX

Trước đó, ngày 30-1, Binance cho biết sẽ hoàn tất việc chuyển đổi trong vòng 30 ngày, song thực tế đã hoàn thành chưa đầy hai tuần. Sàn cũng cho biết sẽ cân đối lại danh mục nếu giá trị quỹ giảm xuống dưới 800 triệu USD do biến động thị trường.

Động thái trên diễn ra khi tâm lý nhà đầu tư vẫn khá tiêu cực. Sau khi Bitcoin có lúc rơi xuống dưới 60.000 USD vào ngày 5-2, chỉ số đo lường tâm lý thị trường đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, phản ánh trạng thái "sợ hãi cực độ" - theo dữ liệu từ alternative.me.

Không chỉ nhà đầu tư nhỏ lẻ thận trọng, nhiều nhà giao dịch lớn cũng đang phòng ngừa rủi ro. Theo nền tảng phân tích Nansen, nhóm này đang đặt cược giảm giá khoảng 105 triệu USD vào Bitcoin và phần lớn các đồng tiền số lớn khác. Avalanche là trường hợp hiếm hoi được đặt cược theo chiều tăng, với khoảng 10,5 triệu USD.

Đợt điều chỉnh vừa qua cũng khiến nhiều nhà đầu tư chịu thua lỗ, với tổng giá trị phần tài sản giảm giá tương đương khoảng 16% vốn hóa thị trường Bitcoin – mức cao nhất kể từ sự cố Terra vào tháng 5-2022, theo Glassnode.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng thị trường đang xuất hiện tín hiệu ổn định trở lại. Bà Dessislava Ianeva, chuyên gia phân tích tại nền tảng tài sản số Nexo, nhận định nhà đầu tư vẫn thận trọng nhưng mức độ vay mượn để đầu tư đã giảm.

Khối lượng giao dịch hiện quay về mức đầu tháng 2, cho thấy thị trường đang dần cân bằng thay vì tiếp tục giảm sâu.