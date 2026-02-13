Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/2/2026

13-02-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

ISH – Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO : Ngày 10/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm tài chính 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 27/03/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DDN CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng : Chủ tịch HĐQT Đỗ Thành Trung đã mua 338.000 CP trong tổng số 500.000 CP đăng ký, qua đó nâng sở hữu từ 1.333.745 CP (8,28%) lên 1.671.745 CP (10,37%). Lý do không mua hết lượng đăng ký do giá chưa đạt kỳ vọng. Giao dịch thực hiện từ ngày 08/01 đến 06/02/2026.

SBM CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh : Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban kiểm soát đã bán 11.800 CP trong tổng số 197.990 CP đăng ký, qua đó giảm sở hữu từ 297.990 CP (0,66%) xuống còn 286.190 CP (0,64%). Lý do không bán hết lượng đăng ký do không có mức giá giao dịch phù hợp. Giao dịch thực hiện từ ngày 22/01 đến 10/02/2026.

ABB Ngân hàng TMCP An Bình : Bà Vũ Thị Là, chị dâu Phó Chủ tịch HĐQT Đào Mạnh Kháng, đã bán toàn bộ 79.754 CP, qua đó giảm sở hữu từ 79.754 CP (0,01%) xuống còn 0 CP (0%). Giao dịch thực hiện ngày 06/02/2026. Người có liên quan hiện nắm giữ 8.293.252 CP (0,8%).

HEP CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế : Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế đã bán 86.200 CP. Sau giao dịch, tổ chức này giảm sở hữu từ 705.700 CP (11,76%) xuống còn 619.500 CP (10,32%). Giao dịch thực hiện từ ngày 09/01 đến 06/02/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

C4G Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 : Ông Hồ Xuân Sơn – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán toàn bộ 197.000 CP nhằm cơ cấu lại các khoản đầu tư. Trước giao dịch, ông Sơn sở hữu 197.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,06%. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 23/02 đến 24/03/2026.

DDN CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng : Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 CP theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm phục vụ mục đích đầu tư cá nhân. Trước giao dịch, ông Trung nắm giữ 1.671.745 CP, tương ứng tỷ lệ 10,37%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/02 đến 27/03/2026.

Tuệ Giang

