Dòng tiền chưa muốn nghỉ, chuyên gia gọi tên các nhóm cổ phiếu có thể "đón sóng" sau Tết

Sau chuỗi phiên giao dịch ảm đạm, VN-Index bất ngờ bứt phá mạnh trước kỳ nghỉ Tết. Chỉ số ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong hơn một tháng, tăng gần 43 điểm (+2,44%) lên sát mốc 1.796 điểm. Dòng tiền dường như chưa muốn nghỉ Tết khi đổ mạnh vào thị trường, giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 31.000 tỷ đồng.

Nhiều yếu tố tích cực﻿

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng nhịp tăng điểm này đến từ sự hội tụ của nhiều yếu tố cả trong và ngoài nước.

Thứ nhất, tác động tích cực từ thị trường quốc tế. Trong những phiên gần đây, chứng khoán toàn cầu duy trì đà tăng khá tốt, nhiều chỉ số lớn tại châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc hay các thị trường khu vực đều xác lập xu hướng hồi phục rõ nét. Việc các thị trường lớn đồng loạt tăng điểm giúp cải thiện đáng kể tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Thứ hai, yếu tố kỹ thuật sau nhịp điều chỉnh kéo dài. Trước đó, nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán trong ngắn hạn. Do đó, phiên tăng mạnh vừa qua được xem là một nhịp hồi kỹ thuật sau chuỗi điều chỉnh tương đối sâu của thị trường.

Thứ ba, yếu tố định giá. Khi phần lớn doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025, kết hợp với nhịp giảm vừa qua, mặt bằng định giá của thị trường đã quay trở lại vùng hấp dẫn. Theo ước tính, P/E của VN-Index hiện chỉ quanh mức dưới 15 lần – thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước, qua đó tạo động lực để dòng tiền quay trở lại.

Ngoài ra, yếu tố lãi suất cũng đóng vai trò quan trọng. Sau giai đoạn căng thẳng thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã có những động thái can thiệp, giúp rủi ro lãi suất tạm thời hạ nhiệt. Điều này góp phần giảm áp lực tâm lý và hỗ trợ cho thị trường trong ngắn hạn.

Về triển vọng sau Tết, chuyên gia Yuanta cho rằng quý I thường là giai đoạn tích cực nhất trong năm đối với chứng khoán. Trong bối cảnh thị trường quốc tế duy trì xu hướng hồi phục và đồng USD suy yếu trở lại, xác suất thị trường tiếp tục vận động tích cực sau Tết là khá cao.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng thanh khoản nhiều khả năng chưa thể bùng nổ ngay. Trước và trong kỳ nghỉ Tết, nhà đầu tư thường có xu hướng thận trọng, hạn chế nắm giữ cổ phiếu do lo ngại rủi ro thông tin trong thời gian thị trường đóng cửa. Dòng tiền thường chỉ thực sự quay lại mạnh mẽ sau kỳ nghỉ, khi nhà đầu tư sẵn sàng tái cơ cấu danh mục.

Loạt nhóm cổ phiếu kỳ vọng đón sóng sau Tết﻿

Đối với nhà đầu tư đã lỡ bán ở vùng đáy, chuyên gia khuyến nghị không nên quá bi quan. Theo ông, diễn biến giảm vừa qua chủ yếu đến từ chỉ số, trong khi nhiều nhóm cổ phiếu không giảm tương ứng. Dòng tiền trên thị trường hiện luân chuyển khá linh hoạt giữa các nhóm ngành, khiến việc chỉ nhìn vào VN-Index để đánh giá hiệu quả danh mục là không còn phù hợp.

Chiến lược hợp lý trong giai đoạn hiện nay là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, khoảng 30–40% danh mục, ưu tiên linh hoạt theo dòng tiền từng nhóm ngành thay vì đặt cược vào xu hướng chung của chỉ số.

Về các nhóm ngành đáng chú ý trong thời gian tới, chuyên gia đánh giá cao nhóm dầu khí, hàng hóa, bán lẻ, hóa chất, ngân hàng và công nghệ.

Nhóm dầu khí được kỳ vọng hưởng lợi từ đà hồi phục của giá dầu và việc triển khai các dự án mới. Nhóm hàng hóa như thép, nông sản được hỗ trợ bởi triển vọng phục hồi tiêu dùng toàn cầu. Nhóm bán lẻ và hóa chất hưởng lợi từ sự cải thiện của cầu nội địa và tăng trưởng kinh tế. Với ngân hàng, sau ba năm liên tiếp biên lãi ròng suy giảm, năm 2026 được kỳ vọng là năm NIM hồi phục nhờ lãi suất đầu ra cải thiện.

Riêng nhóm công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu lớn từ thị trường Nhật Bản, được hưởng lợi từ khả năng đồng Yên mạnh lên trở lại trong bối cảnh chính phủ Nhật thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều này giúp cải thiện biên lợi nhuận và triển vọng dài hạn cho nhóm cổ phiếu công nghệ.