Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Đạt Phương hoàn tất chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu

13-02-2026 - 11:32 AM | Thị trường chứng khoán

Tập đoàn Đạt Phương đã chào bán thành công gần 17,8 triệu cổ phiếu cho 8 nhà đầu tư với giá 36.000 đồng/cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức gần 1.185,9 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ngày 11/2/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã hoàn tất phân phối gần 17,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán.

Với giá bán bình quân là 36.000 đồng/cổ phiếu, Tập đoàn Đạt Phương đã thu về tổng số tiền gần 640,4 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ sử dụng số tiền này vào các mục đích sau:

Tập đoàn Đạt Phương hoàn tất chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Nguồn: DPG

Sau đợt chào bán cổ phiếu, vốn điều lệ của Tập đoàn Đạt Phương tăng từ gần 1.008 tỷ đồng lên gần 1.185,9 tỷ đồng, tương đương tổng số lượng cổ phiếu ở mức gần 115,6 triệu cổ phiếu.

Trong danh sách kèm theo, có 8 nhà đầu tư đã tham gia mua cổ phiếu của Tập đoàn Đạt Phương trong đợt chào bán lần này, cụ thể như sau:

Tập đoàn Đạt Phương hoàn tất chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu - Ảnh 2.

Tập đoàn Đạt Phương hoàn tất chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu - Ảnh 3.

Nguồn: DPG

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu DPG, quỹ thành viên của Dragon Capital là Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua vào 100.000 cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 6/2/2026.

Sau giao dịch, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu DPG từ hơn 4,9 triệu cổ phiếu lên hơn 5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,9026% lên 5,0018% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Tập đoàn Đạt Phương.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.638,6 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 156,8 tỷ đồng, tăng 19,1%.

Lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Đạt Phương mang về doanh thu thuần gần 4.484 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 444,7 tỷ đồng, tăng 46,2%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Đạt Phương đang ở mức hơn 8.125,8 tỷ đồng, tăng 26,6% so với đầu năm; tổng nợ phải trả tăng 36,7%, lên mức gần 5.201,8 tỷ đồng.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dòng tiền chưa muốn nghỉ, chuyên gia gọi tên các nhóm cổ phiếu có thể "đón sóng" sau Tết

Dòng tiền chưa muốn nghỉ, chuyên gia gọi tên các nhóm cổ phiếu có thể "đón sóng" sau Tết Nổi bật

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ Nổi bật

Quỹ bạc lớn nhất thế giới “quay xe” bán ra 70 tấn

Quỹ bạc lớn nhất thế giới “quay xe” bán ra 70 tấn

10:25 , 13/02/2026
Quỹ vàng lớn nhất thế giới đột ngột bán hơn 5 tấn vàng trong phiên giá lao dốc

Quỹ vàng lớn nhất thế giới đột ngột bán hơn 5 tấn vàng trong phiên giá lao dốc

10:25 , 13/02/2026
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/2/2026

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/2/2026

05:00 , 13/02/2026
Thị trường tiền số hôm nay, 12-2: Động thái bất ngờ của sàn lớn nhất thế giới với Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay, 12-2: Động thái bất ngờ của sàn lớn nhất thế giới với Bitcoin

23:55 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên