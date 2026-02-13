Tập đoàn Đạt Phương hoàn tất chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ngày 11/2/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã hoàn tất phân phối gần 17,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán.

Với giá bán bình quân là 36.000 đồng/cổ phiếu, Tập đoàn Đạt Phương đã thu về tổng số tiền gần 640,4 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ sử dụng số tiền này vào các mục đích sau:

Nguồn: DPG

Sau đợt chào bán cổ phiếu, vốn điều lệ của Tập đoàn Đạt Phương tăng từ gần 1.008 tỷ đồng lên gần 1.185,9 tỷ đồng, tương đương tổng số lượng cổ phiếu ở mức gần 115,6 triệu cổ phiếu.

Trong danh sách kèm theo, có 8 nhà đầu tư đã tham gia mua cổ phiếu của Tập đoàn Đạt Phương trong đợt chào bán lần này, cụ thể như sau:

Nguồn: DPG

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu DPG, quỹ thành viên của Dragon Capital là Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua vào 100.000 cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 6/2/2026.

Sau giao dịch, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu DPG từ hơn 4,9 triệu cổ phiếu lên hơn 5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,9026% lên 5,0018% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Tập đoàn Đạt Phương.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.638,6 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 156,8 tỷ đồng, tăng 19,1%.

Lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Đạt Phương mang về doanh thu thuần gần 4.484 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 444,7 tỷ đồng, tăng 46,2%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Đạt Phương đang ở mức hơn 8.125,8 tỷ đồng, tăng 26,6% so với đầu năm; tổng nợ phải trả tăng 36,7%, lên mức gần 5.201,8 tỷ đồng.



