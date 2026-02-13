Doanh nghiệp liên quan Thành viên HĐQT Vinasun đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VNS

Mới đây, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE).

Theo đó, Tư vấn Kim Ngưu vừa đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được diễn ra từ ngày 25/2/2026 đến ngày 25/3/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Tư vấn Kim Ngưu sẽ giảm sở hữu cổ phiếu VNS từ hơn 8,5 triệu cổ phiếu xuống còn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 12,54% xuống còn 9,59% vốn tại Vinasun.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu VNS theo phiên giao dịch sáng ngày 13/2/2026 là 9.280 đồng/cổ phiếu, Tư Vấn Kim Ngưu dự kiến sẽ thu về khoảng gần 18,6 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần gần 214,2 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 4,9 tỷ đồng, giảm 79,8%.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần gần 882,7 tỷ đồng, giảm 11,9% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 38,3 tỷ đồng, giảm 54,5%.

Năm 2025, Vinasun lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 976,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 53,6 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 90,4% kế hoạch doanh thu và 71,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Vinasun giảm 4,4% so với đầu năm, xuống còn hơn 1.773,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định hơn 1.380 tỷ đồng, chiếm 77,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 654,4 tỷ đồng, giảm 7,3% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 498,8 tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng nợ.



