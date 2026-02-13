Cổ đông lớn đăng ký chuyển nhượng quyền mua DSE

Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital, cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (MCK: DSE, sàn HoSE) vừa đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 168,3 triệu quyền mua cổ phiếu bằng phương thức bán thỏa thuận trực tiếp cho nhà đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24-25/2/2026. Đối tác nhận chuyển nhượng chưa được tiết lộ.



Với tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, đối tác nhận chuyển nhượng số lượng quyền mua nói trên sẽ được mua hơn 42 triệu cổ phiếu chào bán thêm của DNSE. Ngược lại, nếu chuyển nhượng thành công, Tài chính Encapital sẽ không tham gia đợt chào bán do đó dự kiến giữ nguyên sở hữu 168,3 triệu cổ phiếu nhưng giảm tỷ lệ từ 49,12% xuống 39,3% vốn.

Được biết, Chủ tịch HĐQT DNSE - ông Nguyễn Hoàng Giang đồng thời là Tổng giám đốc Tài chính Encapital. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh - Thành viên HĐQT DNSE là Giám đốc Tài chính của Tài chính Encapital.

Chứng khoán DNSE đang trong thời gian triển khai chào bán 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1 quyền mua, 4 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua là 12/1/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 15/1 đến 25/2/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/1 đến ngày 3/3/2026.

Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính DNSE sẽ thu về gần 1.275 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, 86% số vốn tương đương gần 1.105 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán; 14% còn lại tương đương gần 180 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, DNSE sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.426 tỷ đồng lên 4.282 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, DNSE đạt doanh thu 437,2 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2024. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật, đạt 125 tỷ đồng, tăng 217% so với cùng kỳ, tương đương hơn 3 lần. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 155,9 tỷ đồng, tăng 48%. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 53 tỷ đồng, tăng 333% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của DNSE cuối quý IV/2025 chạm kỷ lục mới, vượt 5.832 tỷ đồng.

Trong quý cuối năm, chi phí ghi nhận 425,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 112% so với cùng kỳ, trong đó tỷ trọng lớn nhất là chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán - gần 150 tỷ đồng, tăng 198%.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của DNSE đạt 11,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,3 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế cả năm 2025, DNSE ghi nhận doanh thu trên 1.467 tỷ đồng, tăng 77% so với 2024. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng mạnh, đóng góp lớn vào tăng trường doanh thu, đạt 404 tỷ đồng, tăng 179%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 555,8 tỷ đồng, tăng 54%. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 171,4 tỷ đồng, tăng 258% so với 2024.

Mặc dù chi phí năm 2025 tăng lên 1.127 tỷ đồng, cả năm 2025, DNSE vẫn về vượt kế hoạch mục tiêu với lợi nhuận trước thuế đạt 340,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 272,5 tỷ đồng, tăng 50% so với 2024.