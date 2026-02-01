Khối ngoại bất ngờ "rót" gần 3.500 tỷ đồng mua ròng tuần cuối năm Ất Tỵ, gom mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán diễn biến tương đối khả quan trong tuần giao dịch cuối cùng của năm Âm lịch Ất Tỵ. Chỉ số chính VN-Index điều chỉnh trong 2 phiên đầu tuần sau đó phục hồi và giành lại mốc 1.800 điểm. Kết tuần, VN-Index tăng tổng cộng 69 điểm lên mức 1.824,09 điểm, tương ứng tăng 3,8%.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư bất ngờ trở lại giải ngân tích cực. Phiên thứ 4 11/2 với trên 2.000 tỷ, đánh dấu phiên mua ròng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10/2025 tính theo giao dịch khớp lệnh. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại mua ròng 3.468 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3.130 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 242 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 96 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Khối ngoại ghi nhận diễn biến giao dịch khá tích cực trong phiên khi lực mua tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dẫn đầu chiều mua ròng là MBB với giá trị lên tới 2.029 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VIC (505 tỷ đồng) và MWG (298 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng tiếp tục được ưu tiên giải ngân với STB (295 tỷ đồng) và EIB (194 tỷ đồng). Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng tìm đến các cổ phiếu như KDH (187 tỷ đồng), VNM (168 tỷ đồng), GMD (161 tỷ đồng) và BSR (155 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung tại một số bluechip. FPT bị bán mạnh nhất với 1.236 tỷ đồng, tiếp đến là VCB (-659 tỷ đồng) và ACB (-509 tỷ đồng). Các mã như HPG (-373 tỷ đồng), VHM (-177 tỷ đồng) và GAS (-150 tỷ đồng) cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể.