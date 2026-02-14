UBCKNN xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thông tin từ UBCKNN, đơn vị này đã ban hành loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với: Công ty CP Xây dựng Số 9.1, Công ty CP Xây dựng số 5; Công ty CP Thương mại và Dịch vụ An Thành; Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Ninh Bình; Công ty CP dịch vụ quốc tế Solaris Việt Nam; Công ty CP Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng; Công ty CP Tập đoàn Đầu tư EDX; Công ty CP Đầu tư dệt may Vĩnh Phúc.

Các doanh nghiệp trên đều bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Sản xuất - Xuất nhập khẩu Ninh Bình không công bố thông tin các tài liệu sau: BCTC kiểm toán năm 2023, năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025.

Tập đoàn Đầu tư EDX chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: BCTC kiểm toán năm 2023, năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025. Doanh nghiệp cũng chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

Thương mại và Dịch vụ An Thành không công bố BCTC kiểm toán năm 2023, năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2023,năm 2024; Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025.

Đầu tư dệt may Vĩnh Phúc không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu: BCTC quý IV/2023, I/2024, II/2024, III/2024, IV/2024, I/2025, II/2025, III/2025, IV/2025; BCTC kiểm toán năm 2024; BCTC bán niên soát xét năm 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2024, 2025. Công bố thông tin trên hệ thống UBCKNN và HNX không đúng thời hạn đối với tài liệu: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ngoài ra, Đầu tư dệt may Vĩnh Phúc còn bị phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Xây dựng số 5 không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, HNX đối với BCTC riêng và hợp nhất năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022,2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 2024, 2025.

Ảnh minh họa

Dịch vụ quốc tế Solaris Việt Nam không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, và một số BCTC, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu,...

Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN về BCTC năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025.

Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2020, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Còn đối với Xây dựng Số 9.1, doanh nghiệp này không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu sau: BCTC năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.



