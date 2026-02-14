Xử phạt chủ đầu tư dự án Trúc My Complex

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Hoàng Trúc My (Địa chỉ trụ sở chính: Số 324/24, Đường Lê Hồng Phong, Tổ 3, Khu phố 4, Phường Phú Lợi, TP.HCM).

Cụ thể, Công ty Hoàng Trúc My bị phạt tiền 85 triệu đồng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Báo cáo tài chính bán niên 2024.

Về Công ty Hoàng Trúc My, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 12/2016, ngành nghề kinh doanh chính theo đăng ký là hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Vốn điều lệ ban đầu là 35 tỷ đồng; Chủ tịch kiêm đại diện theo pháp luật là bà Trịnh Hoàng Trúc My (SN 1997). Như vậy, thời điểm lập công ty, bà Trúc My mới chỉ 19 tuổi.

Phối cảnh dự án Trúc My Complex. Ảnh: Công ty Hoàng Trúc My

Năm 2017, Công ty Hoàng Trúc My được UBND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM) chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở 22 tháng 12 (tên thương mại Khu nhà ở Trúc My Complex) thuộc phường Thuận Giao đã được UBND TP phê duyệt quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 trước đó ít lâu.

Đến tháng 8/2020, dự án tiếp tục được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, quy mô 33.847m2, dự kiến cung cấp ra thị trường 177 căn nhà liền kề và 999 căn hộ chung cư, trong đó chung cư 38 tầng nổi và 3 tầng hầm. Thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2028.

Trước thời điểm dự án Khu nhà ở 22 tháng 12 điều chỉnh chủ trương đầu tư khoảng 1 tháng (tháng 7/2020), Công ty Hoàng Trúc My tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng và đến tháng 3/2021, lại giảm vốn về 400 tỷ đồng. Cũng trong tháng 3/2021, ông Đỗ Văn Bình (SN 1955) thay bà Trúc My làm đại diện pháp luật của công ty.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần đây nhất (tháng 12/2025), ông Đỗ Văn Bình là chủ doanh nghiệp, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty.

Ngoài ra, ông Đỗ Văn Bình còn là người đại diện pháp luật của Công ty CP Phú Yên Land từ tháng 8/2024. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2019, có trụ sở tại TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thời điểm mới thành lập, Phú Yên Land có vốn điều lệ 99 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập gồm: Mai Công Đoàn (10%); Nguyễn Thị Ngọc Dung (60%) và Dương Thế Hùng (30%).

Hiện, doanh nghiệp này đang có 2 người đại diện pháp luật là ông Đỗ Văn Bình- Chủ tịch HĐQT và ông Lê Huy Hoàng- Tổng Giám đốc.

Quay trở lại với Công ty TNHH Hoàng Trúc My, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 313 tỷ đồng, giảm 42 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu 400 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2025, Hoàng Trúc My báo lỗ hơn 21,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 13 tỷ đồng. Khoản lỗ này khiến lỗ lũy kế của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý II/2025 lên mức 87 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 30/6/2025 của doanh nghiệp ở mức gần 1.492 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản nợ 593 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và gấp 4,77 lần so với vốn chủ sở hữu. Nợ tăng chủ yếu là vì Hoàng Trúc My tăng nợ vay trái phiếu từ 200 tỷ đồng lên 1.080 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản nợ phải trả gần 412 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2025.

Về trái phiếu của Hoàng Trúc My, doanh nghiệp này đang lưu hành 2 lô trái phiếu HCMCH2429001 và HCMCH2429002.

Theo thông tin từ HNX, lô HCMCH2429001 được phát hành ngày 21/5/2024, giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/5/2029, lãi suất phát hành 12%/năm.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,.. không được công bố.

Đến ngày 21/11/2024, Công ty Hoàng Trúc My tiếp tục phát hành 8.800 trái phiếu mã HCMCH2429002 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 880 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu này theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào ngày 21/11/2029. Các thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm, mục đích phát hành,...không được công bố.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 64 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu trên.

Theo dữ liệu của PV, trước thời điểm lô trái phiếu HCMCH2429001 của Công ty Hoàng Trúc My được phát hành không bao lâu, công ty đã mang toàn bộ số dư của tài khoản chuyên thu quản lý nguồn thu từ người mua, góp vốn, huy động khác; cây hàng năm, công trình tạm; toàn bộ tài sản và các lợi ích hiện hữu và hình thành trong tương lai từ việc đầu tư và phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Khu nhà ở 22 tháng 12 trên địa bàn TP.Thuận An, Bình Dương (nay là TP.HCM) để thế chấp cho ngân hàng.



