Gia đình Chủ tịch DIC Corp tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu DIG

Ông Nguyễn Hùng Cường- Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE), vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 9/2/2026 và 11/2/2026, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 1,7 triệu cổ phiếu DIG.

Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ hơn 64,9 triệu cổ phiếu xuống còn gần 63,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,15% xuống còn 7,93% vốn tại DIC Corp.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 9/2/2026, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Chủ tịch DIC Corp, đồng thời là em gái của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 252.000 cổ phiếu DIG.

Ảnh minh họa

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Huyền đang sở hữu gần 15,2 triệu cổ phiếu DIG, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,91%. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do bà Huyền nắm giữ giảm xuống còn hơn 14,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,87% vốn tại DIC Corp.

Tương tự, bà Lê Thị Hà Thành- mẹ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 346.000 cổ phiếu DIG trong phiên giao dịch ngày 10/2/2026 và 11/2/2026. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu DIG từ hơn 17,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,16%) xuống còn gần 16,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,12%).

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu DIG mà gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp là hơn 2,3 triệu cổ phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 23,2 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp đã công bố kết quả mua lại trước hạn đối với 2 mã trái phiếu vào ngày 27/1/2026.

Cụ thể, DIC Corp đã mua lại trước hạn toàn bộ dư nợ của lô trái phiếu mã DIGH2326001 trị giá 600 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế là 100,9 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/12/2026.

Cùng ngày, DIC Corp đã mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng đang lưu hành của trái phiếu mã DIGH2326002. Giá trị mua lại thực tế là gần 104 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 25/3/2024, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 25/3/2027.

Theo công bố trước đó, mục đích mua lại 2 lô trái phiếu nêu trên nhằm tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn; nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Sau khi hoàn tất đợt mua lại, DIC Corp đã sạch nợ trái phiếu.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025, nguồn trái phiếu doanh nghiệp phát hành mã DIGH2326002 chưa sử dụng, nguồn vốn tự có.




