ACB muốn tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB) đã có thông báo về việc ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ngày đăng ký cuối cùng là 2/3/2026.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (tương ứng cố đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền biểu quyết); thời gian thực hiện vào Thứ Năm, ngày 9/4/2026 tại TP.HCM.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ACB dự kiến trình cổ đông các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao hàng năm; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của ACB năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm; Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026;... và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Trong một diễn biến khác, ngày 9/2, bà Đặng Thu Hà - Chủ tịch công đoàn ACB, đã bán ra hơn 2,2 triệu cổ phiếu ACB theo phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, bà Hà giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,033% xuống còn 0,99%. Ngoài đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch công đoàn, bà Đặng Thu Hà còn được biết đến là em ruột bà Đặng Thu Thủy- Thành viên HĐQT ACB.

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan, bà Đặng Thu Thủy đang nắm giữ gần 61,4 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 1,194%.