Quỹ bạc lớn nhất thế giới vừa "xả" hơn trăm tấn bạc

Theo cập nhật mới nhất từ muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock đã bán ra lượng bạc có giá trị 329 triệu USD trong phiên 13/2 (khoảng 132 tấn bạc). Theo đó, hiện quỹ nắm giữ khoảng 16.030 tấn, quy mô giảm còn khoảng 40 tỷ USD.

Đây là phiên thứ 2 liên tiếp quỹ bán ròng với tổng lượng bạc "xả" ra lên tới 200 tấn.

Đóng cửa phiên 13/2, giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) tăng 3% lên mốc 77,4 USD/ounce, phục hồi sau mức giảm 11% trong phiên trước đó. Trước đó, giá bạc đang trên đà giảm 0,3% trong tuần.

Giá bạc giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần, sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cho thấy áp lực giá cả đang hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường vẫn khá thận trọng, cho thấy nhà đầu tư còn nhiều băn khoăn về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).﻿

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức này thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Lạm phát quay về tương đương với tháng 5/2025, thời điểm sau khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế mạnh tay đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ vào tháng 4/2025. Điều này gây bất ngờ cho giới đầu tư, bởi nhiều ý kiến trước đó cho rằng tác động kéo dài của thuế quan sẽ khiến lạm phát duy trì ở mức cao thêm nhiều tháng.

Sau khi dữ liệu được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire cho biết, đồng USD lại bất ngờ mạnh lên, khiến đà tăng của bạc bị hạn chế. " Diễn biến trái chiều này cho thấy thị trường đang chịu tác động bởi nhiều yếu tố hơn là chỉ riêng câu chuyện lạm phát và lãi suất ", ông nói.

Hiện tại, thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 63 điểm cơ bản trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 7, theo dữ liệu do LSEG tổng hợp. Kim loại quý không không mang lãi suất thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Năm nay, Fed đối mặt với nhiều thay đổi. Chủ tịch các Fed các khu vực luân phiên có xu hướng cứng rắn hơn trong việc chống lạm phát. Chủ tịch được đề cử Kevin Warsh được cho là sẽ ủng hộ mức lãi suất thấp hơn.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trên CNBC hôm thứ Sáu rằng ông nhìn thấy một “làn sóng đầu tư bùng nổ” đóng vai trò động lực trong khi lạm phát quay về mục tiêu của Fed vào “giữa năm nay”.

Ông nói: “Bản thân tăng trưởng không gây lạm phát. Lạm phát xảy ra khi tăng trưởng tràn vào những lĩnh vực thiếu nguồn cung. Mọi chính sách của chính quyền hiện nay đều nhằm tạo thêm nguồn cung”.

Fed không sử dụng CPI làm thước đo lạm phát chính. Thay vào đó, cơ quan này theo dõi sát chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) do Bộ Thương mại công bố. Số liệu PCE tháng 12 sẽ được công bố ngày 20/2.