Chứng khoán VIX chốt ngày chào bán gần 919 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (MCK: VIX, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Chứng khoán VIX sẽ chào bán gần 918,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ thực hiện 10:6, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua 6 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó Chứng khoán VIX dự kiến thu về 11.026,2 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu là 9/3/2025, thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/3/2026 đến ngày 6/4/2026.

Ảnh minh họa

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán VIX sẽ tăng từ từ 15.314,2 tỷ đồng lên mức 24.502,8 tỷ đồng.

Mới đây, Chứng khoán VIX đã công bố Nghị quyết thông qua thời gian thực hiện và giải ngân dự kiến số vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Cụ thể, Chứng khoán VIX sẽ dùng hơn 5.013 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động tự doanh, hơn 5.013 tỷ đồng để cho vay giao dịch ký quỹ và dùng 1.000 tỷ đồng để góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Thời gian dự kiến giải ngân trong quý II/2026, ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Được biết, VIXEX thành lập ngày 26/08/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là VIX nắm 15%, Công ty Cổ phần FTG Việt Nam nắm 64,5% và Công ty Cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C nắm 21%.

Trụ sở của VIXEX được đặt chung với VIX tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thanh Quế (SN 1985).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2025, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 8.279,1 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2024.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 6.898,3 tỷ đồng, tăng 480% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 1.068,9 tỷ đồng, tăng 118,9%; doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 59,3%, lên mức hơn 215,1 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Chứng khoán VIX báo lãi ròng năm 2025 đạt hơn 5.410 tỷ đồng, gấp 8,2 lần mức lãi ròng của năm 2024.

Năm 2025, Chứng khoán VIX lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 5.200 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 104% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.



