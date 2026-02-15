Danh tính nhà đầu tư dự mua 67,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán UP

CTCP Chứng khoán UP (UPSC) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 16/03.



HĐQT UPSC dự trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 350 tỷ đồng, gấp đôi con số thực hiện năm 2025; lợi nhuận trước thuế 62,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 50 tỷ đồng, đều là những cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử hoạt động của công ty.

Qua đó, tổng tài sản mục tiêu tăng lên mức 1.500 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng tăng 64% so với cuối năm 2025 vừa qua.

Bên cạnh đó, công ty cũng dự trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức năm 2025.

Nguồn: UPSC

Trọng tâm của đại hội sắp tới là phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Chứng khoán UP dự kiến chào bán hơn 67,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương gấp đôi lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại. Nếu hoàn tất, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên tròn 1.000 tỷ đồng.

Giá chào bán riêng lẻ được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu. Với 676,2 tỷ đồng thu về, công ty sẽ dùng 400 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và hơn 276 tỷ đồng cho vay giao dịch ký quỹ, toàn bộ giải ngân trong năm 2026.

UPSC công bố nhà đầu tư duy nhất tham gia chào bán là CTCP Bolt Holdings. Doanh nghiệp này thành lập ngày 29/02/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và có trụ sở chính đặt tại tầng 8, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

Bolt Holdings có vốn điều lệ ban đầu chỉ 10 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Đỗ Hoàng Minh nắm 80%, ông Đinh Văn Hiệp nắm 10% và ông Cao Tấn Thành nắm 10%. Khi mới thành lập, ông Cao Tấn Thành làm Tổng giám đốc.

Cập nhật tháng 1/2026, Bolt Holdings tăng vốn lên 110 tỷ đồng. Ông Vũ Khánh Din làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Được biết, ông Vũ Khánh Din - Thành viên HĐQT độc lập UPSC.

Trong số những cái tên kể trên, ông Cao Tấn Thành sinh năm 1991, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán UP từ tháng 6/2024 đến khi được miễn nhiệm ở ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 6/2025.

Trong diễn biến mới đây, vào ngày 09/02, ông Cao Tấn Thành chuyển nhượng 3 triệu cổ phần UPSC. Sau giao dịch, cổ đông này giảm sở hữu từ 26,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 81,6%) xuống mức 23,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 72,33%) và vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty.

Ông Đỗ Hoàng Minh chính là con trai của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Còn lại, ông Đinh Văn Hiệp cũng đang giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Tân Hoàng Minh.

Sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ, Chứng khoán UP cho biết toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VDSC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Trước đó, ngày 26/1/2026, Chứng khoán UP nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng.

Nghị quyết về việc đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Theo đó, HĐQT UPSC thông qua đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch lên hệ thống UPCoM số lượng gần 32,4 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý I/2026. Mã chứng khoán dự kiến đăng ký là UPS.

Theo thông báo ngày 10/2/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch. Kể từ ngày này, Công ty sẽ tạm ngừng ghi nhận các thay đổi sở hữu cổ phần để phục vụ việc đóng sổ và lập danh sách cổ đông theo yêu cầu của VSDC.

Sau khi hoàn thành đăng ký giao dịch tại UPCoM, cổ phiếu của Công ty thực hiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán.



