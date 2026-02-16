Sát Tết, Coteccons vừa làm nên lịch sử

Sát Tết, hàng nghìn công nhân và kỹ sư của Coteccons vẫn làm việc liên tục trên các đại công trường trọng điểm. Doanh nghiệp cho biết 3.462 công nhân cùng khoảng 100 kỹ sư đang thi công xuyên Tết tại nhiều dự án lớn, trong đó có dự án Sân bay Phú Quốc và Trung tâm tổ chức hội nghị APEC. Riêng tại công trường Sân bay Phú Quốc, khoảng 1.500m3 bê tông vẫn được triển khai thi công, ghi nhận khối lượng đổ bê tông lên tới hàng nghìn mét khối trong giai đoạn cận Tết.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, việc duy trì thi công ở giai đoạn sát Tết được xem là cột mốc đặc biệt khi nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn vẫn được đẩy nhanh tiến độ. Hàng nghìn công nhân và kỹ sư bám công trường nhằm bảo đảm tiến độ các hạng mục trọng điểm, đặc biệt tại các dự án liên quan đến hạ tầng phục vụ các sự kiện quốc tế và phát triển du lịch.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons cùng nhân sự gói bánh chưng tại văn phòng ban chỉ huy dự án APEC.

Trước đó, chương trình Xây Tết 2026 của Coteccons được triển khai tại gần 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, chăm lo cho hơn 33.000 công nhân với hơn 40.000 phần quà. Hoạt động tại Đà Nẵng ngày 12/2/2026 là điểm cuối trong chuỗi sự kiện năm nay.

Phát biểu tại chương trình, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, cho biết ông có mặt từ sớm để tham gia các hoạt động cùng công nhân. "Những nụ cười chân thành của các anh chị đã gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc, và khiến tôi nhớ lại cách đây 4 năm, khi Coteccons bắt đầu chương trình Xây Tết", ông nói.

Theo ông Duisenov, chương trình được khởi xướng với mục tiêu thể hiện sự biết ơn đối với người công nhân xây dựng – "những con người cống hiến không mệt mỏi, nhưng đôi khi lại là những người 'không nhớ mặt đặt tên'". Doanh nghiệp mong muốn gửi đi sự trân trọng đối với nghề xây dựng và cho rằng việc mang đến nụ cười cho công nhân là cách ý nghĩa để bắt đầu mỗi mùa Xây Tết.

Sau 4 năm triển khai, chương trình đã mở rộng quy mô với sự tham gia của nhiều đối tác, cơ quan báo chí và doanh nghiệp. Năm 2026, Xây Tết trở thành nền tảng có sự chung tay của khoảng 70 đơn vị, doanh nghiệp và nhà tài trợ trong và ngoài ngành xây dựng. Hơn 40.000 phần quà đã được trao cho hơn 33.000 công nhân, bao gồm công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và công nhân đường sắt.

Chủ tịch Coteccons cho rằng sự tham gia của nhiều đơn vị cho thấy khi doanh nghiệp dẫn dắt bằng các giá trị chung, các bên có thể cùng tạo ra tác động xã hội lớn hơn. Ông cũng nhấn mạnh doanh nghiệp đặt yếu tố con người làm trung tâm, đồng thời chú trọng đến an toàn lao động và điều kiện làm việc của công nhân trên các công trình.