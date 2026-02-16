Điểm danh loạt doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt ‘khủng’ trong năm 2025

Năm 2025, thị trường ghi nhận nhiều doanh nghiệp chi hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt thu hút sự quan tâm của cổ đông và thị trường.

Đầu tiên phải kể đến Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, MCK: SAB) đã chi trả 2 đợt cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ lên đến 50%.

Cụ thể, ngày 23/1/2025, Sabeco đã chi 2.565 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 20% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng).

Đến ngày 31/7/2025, doanh nghiệp tiếp tục chi thêm khoảng gần 3.848 tỷ đồng để thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 30% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng).

Ở lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, MCK: PLX), ngày 24/6/2025, doanh nghiệp này đã chi hơn 1.524 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 12% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng).

Ảnh minh họa

Đối với nhóm doanh nghiệp vật liệu xây dựng, Công ty Cổ phần Vicostone (MCK: VCS) cũng đã 2 lần tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ chi trả là 38%.

Cụ thể, ngày 27/6/2025, Vicostone đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng), tương đương phải chi khoảng 320 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Đến ngày 25/12/2025, doanh nghiệp tiếp tục chi khoảng 288 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 18% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.800 đồng).

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, MCK: MCH) đã chi 2.628 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 25% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng).

Cùng xu hướng, trong khoảng thời gian từ ngày 10/10/2025 đến ngày 28/11/2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, MCK: GAS) đã chi 4.919 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 21% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.100 đồng).

Tương tự, Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (Gelex Electric, MCK: GEE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng). Ngày thực hiện chi trả 10/9/2025.

Với gần 366 triệu cổ phiếu GEE đang lưu hành trên thị trường lúc bấy giờ, ước tính Gelex Electric đã chi khoảng gần 1.098 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, MCK: VGI) chia cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7,50377% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 750,377 đồng). Ngày thực hiện chi trả 29/9/2025.

Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu VGI đang lưu hành trên thị trường (tại thời chốt danh sách cổ đông ngày 28/8/2025), ước tính Viettel Global đã chi khoảng hơn 2.284 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Cuối cùng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- CTCP (MCK: GVR) đã chi khoảng 1.600 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng). Ngày thực hiện chi trả là 12/12/2025.



