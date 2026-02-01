Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kế toán trưởng cấu kết cấp dưới chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng của công ty chứng khoán

16-02-2026 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, với số tiền chiếm đoạt lớn, hơn 27 tỷ đồng.

Hai đối tượng bị bắt là Trần Thị Thúy Lan (SN 1985, ngụ tại Phường Nhiêu Lộc) là Kế toán trưởng và Nguyễn Lương Mai Thy (SN: 1992, ngụ Phường An Hội Tây) là kế toán viên của Công ty chứng khoán X, có trụ sở tại TPHCM.

Kế toán trưởng cấu kết cấp dưới chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng của công ty chứng khoán- Ảnh 1.

Hình ảnh cơ quan chức năng cho Thy (áo vàng) thực nghiệm hạch toán khống tiền vào tài khoản chứng khoán của Lan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 1/2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đầu tư tài chính trên mạng, Lan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cấu kết và chỉ đạo Thy sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ do công ty cấp để hạch toán khống số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan.

Từ thủ đoạn này, các đối tượng đã chuyển hơn 27 tỷ đồng từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của Lan để chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích riêng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thúy Lan và Nguyễn Lương Mai Thy về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Kế toán trưởng cấu kết cấp dưới chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng của công ty chứng khoán- Ảnh 2.

Lan mặc áo xanh đen, Thy mặc áo trắng tại cơ quan công an.

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các quỹ ETF tại Việt Nam bất ngờ hút tiền trở lại trong tháng 1

Các quỹ ETF tại Việt Nam bất ngờ hút tiền trở lại trong tháng 1 Nổi bật

Khối ngoại bất ngờ "rót" gần 3.500 tỷ đồng mua ròng tuần cuối năm Ất Tỵ, gom mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại bất ngờ "rót" gần 3.500 tỷ đồng mua ròng tuần cuối năm Ất Tỵ, gom mạnh một cổ phiếu ngân hàng Nổi bật

Dragon Capital chỉ ra một yếu tố mới dẫn dắt chứng khoán thời gian tới

Dragon Capital chỉ ra một yếu tố mới dẫn dắt chứng khoán thời gian tới

00:03 , 16/02/2026
Danh tính nhà đầu tư dự mua 67,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán UP

Danh tính nhà đầu tư dự mua 67,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán UP

17:45 , 15/02/2026
Lịch nghỉ thanh toán giao dịch trên HNX, HSX,.. nhân dịp Tết Âm lịch năm 2026

Lịch nghỉ thanh toán giao dịch trên HNX, HSX,.. nhân dịp Tết Âm lịch năm 2026

14:25 , 15/02/2026
Dragon Capital tăng sở hữu lên hơn 8% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh

Dragon Capital tăng sở hữu lên hơn 8% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh

00:08 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên