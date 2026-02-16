Các doanh nghiệp ngành phân bón, hóa chất làm ăn ra sao trong năm 2025

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp phân bón, hóa chất trong năm có sự phân hóa. Trong khi một số doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, vẫn có đơn vị ghi nhận lợi nhuận sụt giảm hoặc chịu áp lực từ chi phí và thị trường.

Theo thông tin ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, lũy kế cả năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) mang về doanh thu thuần gần 11.262 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.189 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,2% và 2,6% so với năm 2024.

Năm 2025, Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 3,4% xuống còn 3.000 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 106,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đang ở mức gần 19.550,2 tỷ đồng, tăng 23,6% so với đầu năm; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.144,1 tỷ đồng, tăng 95,5%.

Nếu kết quả kinh doanh của Hóa chất Đức Giang ghi nhận sự tăng trưởng ổn định thì Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP (Đạm Phú Mỹ, MCK: DPM, sàn HoSE) lại ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng.

Cụ thể, Đạm Phú Mỹ mang về doanh thu thuần gần gần 16.564,4 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 22,7% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.085,6 tỷ đồng, tăng 97,7% (theo ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025).

Năm 2025, Đạm Phú Mỹ lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 320 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 339,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến hết quý IV/2025, tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ đang ở mức gần 17.776,7 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm; tổng nợ phải trả tăng từ gần 5.372,5 tỷ đồng lên gần 6.243,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau; MCK: DCM, sàn HoSE) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần của năm 2025 tăng 26% so với năm 2024, lên mức gần 16.960,7 tỷ đồng.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng năm 2025 đạt gần 1.917,3 tỷ đồng, tăng 34,3%.

Hồi đầu tháng 12/2025, Đạm Cà Mau đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty. Theo đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được tăng từ 774 tỷ đồng lên 1.448 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 132,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau khi đã được điều chỉnh.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Đạm Cà Mau đang ở mức hơn 17.645,1 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm; tổng nợ phải trả cũng ghi nhận gần 6.904,8 tỷ đồng, tăng 24,4%.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều các doanh nghiệp ngành hóa chất, phân bón đều kinh doanh thuận lợi. Trường hợp của là Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho thấy bức tranh trái chiều.

Doanh nghiệp này mang về doanh thu thuần hơn 3.743,8 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 163,3 tỷ đồng, giảm 3,2%.

Ghi nhận tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Hóa chất Lâm Thao giảm từ 2.642,7 tỷ đồng xuống còn hơn 2.517,5 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.045,5 tỷ đồng, giảm 11,5%.

Cùng chiều, mặc dù Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (MCK: BFC, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần cả năm 2025 tăng 13,4% so với năm 2024, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 6,1%, xuống còn hơn 400,3 tỷ đồng.

Phân bón Bình Điền kết thúc năm tài chính 2025 với tổng tài sản ở mức gần 3.966,1 tỷ đồng, tăng 20,9% so với đầu năm; tổng nợ phải trả tăng từ hơn 1.762,2 tỷ đồng lên gần 2.270,7 tỷ đồng.



