Nhìn lịch trình 1 ngày của Tim Cook, tôi nhận ra: Phải dậy từ 3:45 phút sáng, trả lời email trước khi mặt trời mọc mới có thể thành công!

Kết quả cuộc khảo sát giấc ngủ do trung tâm nghiên cứu y học Mỹ (AASM - American Academy of Sleep Medicine) thực hiện cho thấy, sáng sớm là thời điểm giúp não bộ con người sảng khoái và tăng cường năng lượng. “Một ngày mới bắt đầu bằng tâm trạng tích cực, vui vẻ thì hiệu quả công việc hôm đó sẽ tăng cao”, AASM kết luận.

Theo “quán tính” giấc ngủ, mỗi người sẽ mất khoảng 2 tiếng để tỉnh táo hoàn toàn sau khi thức giấc. Đó là lý do vì sao những người dậy từ 7h trở đi, dù cố gắng tắm nước lạnh hay uống cà phê, cũng khó có thể đủ thời gian tỉnh táo cho một ngày làm việc hiệu quả.

Tim Cook - CEO Apple nằm trong số ít những người bắt đầu một ngày làm việc trước 7h sáng, mà cụ thể ở đây là 3h45. Sau khi thức dậy, ông sẽ đọc hàng trăm email phản hồi từ khách hàng, tập thể dục rồi mới lên văn phòng.

Dưới đây là lịch trình một ngày của Tim Cook:

Thức dậy lúc 3:45

Chia sẻ về thói quen dậy sớm của mình, Tim Cook cho biết thời điểm này bản thân được tự do kiểm soát thời gian. “Tôi có thể kiểm soát buổi sáng tốt hơn buổi tối. Mọi điều bất ngờ xảy ra trong ngày khiến bạn bị chệch hướng. Chỉ có sáng sớm là hoàn toàn tự do”, ông nói trong cuộc phỏng vấn The Australian Financial Review vào năm 2021.

Dành 1 tiếng đọc email

Chia sẻ với ABC News vào năm 2014, Tim Cook cho biết mình nhận được khoảng 700-800 email mỗi ngày. Phần lớn trong số đó đều được ông đọc rất kỹ và cẩn thận.

“Tôi không thể đọc tất cả, nhưng chắc chắn đã đọc rất nhiều. Nó giúp tôi nắm bắt được tâm lý khách hàng, sau đó đưa ra hành động đúng đắn”.

“Tim Cook thức dậy rất sớm. Ông ấy mong bạn sẽ trả lời email trước khi mặt trời mọc”, một nhân viên Apple nói. “Trước đây dưới thời của Steve Jobs, bạn cũng luôn muốn được về nhà để ngủ và quên đi những email cần trả lời vào lúc sáng sớm”.

Đến phòng tập thể dục lúc 5h sáng

Thay vì thể dục trong khuôn viên Apple, Tim Cook chọn đến các phòng tập riêng tư để tránh chạm mặt nhân viên.

“Tôi đến phòng tập thể dục trong 1 giờ. Điều đó giúp tôi giảm bớt căng thẳng”, Tim Cook nói và cho biết Starbucks sẽ là điểm đến tiếp theo.

Chia sẻ về bữa sáng của mình, vị CEO cho biết mình hay ăn trứng, ngũ cốc không đường, sữa hạnh nhân không đường và thịt xông khói.

Họp hành

Theo một bài báo hồi năm 2014, các cuộc họp hàng tuần của Cook có thể kéo dài 5 hoặc 6 tiếng. Ông nổi tiếng là người không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho nhân viên.

“Sau nhiều giờ, ông ấy vẫn hỏi chúng tôi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Không cần thiết phải làm vậy”, Mike Janes, cựu giám đốc cửa hàng trực tuyến của Apple, nói.

Kết quả là, nhân viên Apple đã học được cách chuẩn bị, ngồi nhẫn nại và nhồi nhét mọi thông tin phục vụ cuộc họp như thể chúng là bài kiểm tra.

Bữa trưa đơn giản

Ngoài thanh năng lượng tốt cho sức khỏe, Tim Cook thường ăn thịt gà và cơm vào buổi trưa cùng với các nhân viên của mình. Điều này trái ngược hoàn toàn với người tiền nhiệm Steve Jobs vốn chọn ăn trưa với lãnh đạo cấp cao.

Làm việc điên cuồng

Khi còn là COO, Tim Cook được biết đến là một trong những người đầu tiên đến văn phòng, đồng thời cũng là một trong những người cuối cùng rời khỏi văn phòng.

“Đối với Tim Cook, cuộc sống là công việc và ngược lại, công việc cũng là cuộc sống. Do đó sẽ không có khái niệm cân bằng cuộc sống-công việc”, một người nhận xét.

Sau giờ làm việc, cuộc sống của Cook khá bí ẩn. Không ai biết vị CEO này thường làm gì vào cuối tuần. Phố Wall chỉ biết rằng ông có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn đi bộ đường dài và chèo thuyền kayak.

“Ở đó luôn có thể tiếp cận được các hoạt động ngoài trời, ngoại trừ khi trời có bão tuyết hoặc điều gì đó tương tự gây cản trở. Tôi luôn nghĩ về việc đi bộ đường dài và những điều thực sự giúp bản thân ổn định tâm trí khi làm việc. California rất thích hợp để đi bộ đường dài và bạn sẽ hối tiếc nếu không ra ngoài để tận hưởng”, Tim Cook nói.

Theo các chuyên gia, dù bạn là dân văn phòng hay đang làm công việc đặc thù, hãy dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên để cải thiện thân-tâm-trí.

“Ngay cả khi bạn chỉ có vài phút, hãy cân nhắc việc đi dạo hoặc ăn một bữa ăn bên ngoài. Hãy chú ý đến quang cảnh cây cối, tiếng chim hót hoặc cảm nhận gió trời sẽ giúp bạn tỉnh táo và giảm căng thẳng”, Jared Hawkins, nhà trị liệu kiêm trợ lý giáo sư tại Đại học bang Utah (Mỹ), nói.

Theo: BI, CNBC