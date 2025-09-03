Nhìn mỹ nhân 15 tuổi này để biết tiểu thuyết không lừa người: Tiểu thư đài các chưa lớn đã đẹp khuynh đảo chúng sinh

Nếu phải chỉ ra một tượng đài nhan sắc của làng điện ảnh Trung Quốc đương đại, tin rằng đáp án của rất nhiều người sẽ là Lưu Diệc Phi. Cô nổi tiếng từ rất sớm, được biết đến rộng rãi với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ", từng đóng hàng loạt bộ phim gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ của vô số thế hệ khán giả.

Lưu Diệc Phi là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Trung Quốc hiện tại.

Mới đây, những hình ảnh của Lưu Diệc Phi trong bộ phim Kim Phấn Thế Gia bất ngờ gây chú ý trở lại. Thời điểm đóng tác phẩm này, nữ minh tinh mới chỉ 15 tuổi mà thôi. Dù chưa hoàn toàn trưởng thành, thế nhưng nhan sắc của cô khi ấy thực sự quá đẹp, thừa đủ để hình dung bằng cụm từ "khuynh đảo chúng sinh".

Ở bộ phim Kim Phấn Thế Gia, Lưu Diệc Phi đảm nhận nhân vật Bạch Tú Châu. Cô là nàng thiên kim tiểu thư xinh đẹp đem lòng thương nhớ Kim Yến Tây (Trần Khôn). Đây là vai diễn đầu tay của Lưu Diệc Phi nên tất nhiên diễn xuất của cô vẫn còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, khán giả vẫn đánh giá mỹ nhân 38 tuổi khi ấy đã thể hiện được khí chất con nhà hào môn từ trong cốt cách. Dù chỉ đóng nữ phụ, thế nhưng sự chú ý mà cô nhận được cũng chẳng kém là bao so với nữ chính Đổng Khiết.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi thời đóng Kim Phấn Thế Gia.

Thời điểm tham gia phim, nữ minh tinh mới 15 tuổi mà thôi.

Visual khuynh quốc khuynh thành của Lưu Diệc Phi trong vai Bạch Tú Châu.

Dù chỉ đóng nữ phụ nhưng Lưu Diệc Phi nhận được sự chú ý chẳng kém nữ chính Đổng Khiết.

Từ khi mới 15 tuổi, Lưu Diệc Phi đã cho thấy mình chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân trong tương lai. Và quả thực sau đó, sự nghiệp của cô đã lên như diều gặp gió. Lưu Diệc Phi liên tiếp góp mặt trong những tác phẩm đình đám ở cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng, có thể kể đến những cái tên như Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp, Vua Kung Fu, Hồng Môn Yến... qua đó từng bước khẳng định vị thế của một trong những biểu tượng nhan sắc bất hủ tại làng giải trí Trung Quốc.

Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.

Giờ đây sau nhiều năm, Lưu Diệc Phi vẫn đang tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô bổ sung thêm Đi Đến Nơi Có Gió, Mộng Hoa Lục và Câu Chuyện Hoa Hồng vào danh sách phim hay phải xem của mình. Thế nhưng kể cả khi đã có rất nhiều vai diễn gây được tiếng vang lớn trên toàn châu Á, thì khi nhắc tới Lưu Diệc Phi, khán giả vẫn sẽ luôn nhớ tới hình ảnh nàng thiên kim Bạch Tú Châu xinh đẹp tuyệt trần.