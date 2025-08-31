Mỹ nhân có tỷ lệ khuôn mặt đẹp nhất showbiz gây bão với ngoại hình sốc, soi visual mới thấy giải nghệ là quá đúng

Nếu là một fan Kpop - Cpop chính hiệu, Thanh Xuân Có Bạn mùa 2 là show giải trí sống còn siêu hot vào năm 2020. Yếu tố tạo nên sức hút khó cưỡng đối với khán giả là Lisa (BLACKPINK) tham gia với tư cách HLV vũ đạo. Ở thời điểm đó, BLACKPINK đang cực hot hậu thành công của kỷ nguyên The Album, Lisa thì là thành viên hot nhất nhì nhóm. Vì thế, trước khi lên sóng thì Thanh Xuân Có Bạn mùa 2 đã thu về một rổ fan.

Bên cạnh những thí sinh nổi bật xuyên suốt show như Ngu Thư Hân, Lưu Vũ Hân, Khổng Tuyết Nhi… thì Kim Tử Hàm cũng là 1 trong những nhân tố nhận được nhiều thiện cảm nhất từ công chúng. Cô nàng được mệnh danh là idol hoa hậu, sở hữu nhan sắc vừa ngọt ngào vừa sắc lẹm. Nhiều người đánh giá mỹ nhân 9x có tỷ lệ khuôn mặt vàng gần như hoàn hảo, chị em nào cũng ngưỡng mộ.

Kim Tử Hàm được mệnh danh là idol hoa hậu, có tỷ lệ khuôn mặt vàng gần như hoàn hảo

Không chỉ vậy, cùng lợi thế chiều cao 1m72 và vóc dáng cân đối, Kim Tử Hàm dễ dàng khiến bản thân nổi bật giữa rừng hoa thực tập sinh Thanh Xuân Có Bạn 2. Bẵng đi một thời gian, nữ idol mới đây khiến cộng đồng mạng tá hoả khi đăng tải bức ảnh cạo đầu trọc lốc, ánh mắt vô hồn, trống rỗng - nhìn trông như thể dọa ma fan.

Kèm với đó là tấm hình cô nàng đội tóc giả, cùng đoạn caption: “Cách đây mười ngày mình đã cạo đầu, tóc sẽ mọc nhanh thôi nên mọi người yên tâm nhé. Hôm nay mình mua một bộ tóc giả mới thử xem, cảm thấy cũng khá tốt. Mọi thứ rồi sẽ ngày càng tốt hơn” . Topic liên quan đến người đep họ Kim và ngoại hình bất ổn đã thu hút 120 triệu lượt view, chiếm trọn Hot Search trên 2 bảng chung và giải trí trên Weibo.

Netizen không khỏi lo lắng và quan tâm cho trạng thái hiện giờ của Kim Tử Hàm, đặc biệt khi cô nàng có vẻ khá bình thản với ngoại hình mới toanh như bây giờ. Nhìn vào thần thái và biểu cảm mệt mỏi, MXH dấy lên nghi vấn lẽ nào Kim Tử Hàm đang phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Nếu sự thật là như vậy, fan cũng cảm thấy yên lòng vì cô nàng có thể trút bỏ được gánh nặng làm người nổi tiếng.

Nhìn vào thần thái và biểu cảm mệt mỏi, MXH dấy lên nghi vấn lẽ nào Kim Tử Hàm đang phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm

Tháng 4 vừa qua, Kim Tử Hàm gây bất ngờ khi tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí bằng một bài đăng trên trang cá nhân. Trong đó, cô chia sẻ: “Tôi muốn quay về với cuộc sống riêng và mong nhận được sự thấu hiểu từ mọi người cho lựa chọn này”. Ngay sau thông báo, công ty quản lý của cô - Yuehua - đã xác nhận sự việc. Trên mạng xã hội, giám đốc công ty quản lý cũng gửi lời nhắn: “Mong Tử Hàm ngày càng trưởng thành. Chúc cô ấy bình an và thuận lợi trên chặng đường sắp tới”. Trước đó ít ngày, Kim Tử Hàm đã xóa tài khoản cá nhân, làm dấy lên nghi vấn rời bỏ showbiz.

Kim Tử Hàm sinh ngày 5/2/1999 tại Tế Nam, Sơn Đông (Trung Quốc). Dù không thể debut với THE9 - đội hình chiến thắng Thanh Xuân Có Bạn, nữ ca sĩ vẫn theo đuổi nghệ thuật và chính thức gia nhập nhóm nhạc NAME vào tháng 11/2023. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của cô không đạt được kết quả như kỳ vọng. Các sản phẩm âm nhạc của nhóm đều flop, không nhận được chú ý từ khán giả nên tên tuổi các cô gái cũng chìm dần vào quên lãng.

Các sản phẩm âm nhạc của nhóm đều flop, không nhận được chú ý từ khán giả nên tên tuổi các cô gái cũng chìm dần vào quên lãng

Trước đó không lâu, trong một buổi livestream, đại diện Yuehua từng thông báo Kim Tử Hàm sẽ tạm ngưng mọi hoạt động, từ ghi hình chương trình cho đến lịch trình cùng nhóm, với lý do liên quan đến sức khỏe. Chỉ vài tháng sau quyết định tạm dừng, Kim Tử Hàm bất ngờ tuyên bố rời khỏi giới giải trí, khép lại hành trình nghệ thuật ngắn ngủi của nữ ca sĩ 26 tuổi. Dù không tiết lộ nguyên nhân cụ thể, động thái này khiến nhiều khán giả tiếc nuối và đặt dấu hỏi về những áp lực mà cô có thể đã phải gánh chịu trong môi trường showbiz khắc nghiệt.

Việc nhiều ngôi sao trẻ - trong đó có không ít người chưa tròn 30 - lần lượt rời khỏi showbiz Hoa ngữ phản ánh rõ những áp lực và thách thức của ngành giải trí. Nguyên nhân đầu tiên đến từ sự cạnh tranh quá gay gắt: khi không đủ sức bứt phá, sự nghiệp dậm chân tại chỗ, không tìm thấy cơ hội phát triển, nhiều nghệ sĩ buộc phải từ bỏ hào quang để làm lại từ đầu, tránh mất thêm thời gian vô ích.

Việc nhiều ngôi sao trẻ - trong đó có không ít người chưa tròn 30 - lần lượt rời khỏi showbiz Hoa ngữ phản ánh rõ những áp lực và thách thức của ngành giải trí

Trường hợp của Kim Tử Hàm cũng được nhìn nhận theo hướng này. Dù từng gây chú ý khi bước ra từ một chương trình tuyển tú thần tượng và sở hữu ngoại hình nổi bật, nhưng cô vẫn không thể vươn lên hàng ngũ sao hạng A, nhiều năm qua tên tuổi dần mờ nhạt, và cuối cùng chọn cách rút lui trong lặng lẽ.