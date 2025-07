Các tập đoàn lớn như Caterpillar, Komatsu, Liebherr và Hitachi đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cung cấp máy xúc điều khiển từ xa. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, Builder X Robotics, một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh do Shaolong Sui sáng lập và điều hành, đang dẫn đầu xu hướng này một cách mạnh mẽ.

Họ đã chuyển đổi hàng loạt máy đào thủy lực và máy xúc cáp điện cỡ lớn sang vận hành từ xa, đặc biệt tại các mỏ quy mô lớn, tập trung vào hoạt động thông minh và hiệu quả.

Nhìn thì tưởng là đang chơi game nhưng thực tế, đây là những kỹ sư đang vận hành máy móc xây dựng từ xa!

Điểm nhấn ấn tượng tại các "mỏ thông minh" hàng đầu

Năm 2023, Builder X đã chứng minh năng lực vượt trội tại mỏ than Heidaigou của CHN Energy, thuộc mỏ than Zhungeer, một phần của nhóm mỏ than trình diễn thông minh đầu tiên của Trung Quốc.

Tại đây, Builder X đã chuyển đổi máy xúc đào thủy lực XCMG 700 tấn XE7000 sang sử dụng Hệ thống Vận hành Tele+AI. Hệ thống này không chỉ cho phép điều khiển từ xa mà còn tích hợp các tính năng thông minh như phát hiện người đi bộ, phát hiện răng gầu và theo dõi tư thế, giúp giảm thiểu hiệu quả tác động của điều kiện khắc nghiệt.

Sau đào tạo, người vận hành đã nhanh chóng thích nghi, đạt hiệu suất bốc xếp gần bằng tại chỗ, khoảng 220 giây mỗi xe. Đáng chú ý, Heidaigou còn vận hành các xe tải tự hành, bao gồm cả xe Komatsu 930E cải tiến công nghệ WAYTOUS.

Cũng trong năm 2023, tại một mỏ đồng ở độ cao 5.600 m với nhiệt độ thấp tới -40°C (được cho là mỏ Julong của Zijin Mining), Builder X đã chuyển đổi máy xúc khai thác TYHI TZ WK-35C cỡ lớn sang vận hành từ xa.

Công nghệ này giúp người vận hành tránh xa môi trường tuyết rơi hoặc bụi bặm, nơi độ cao đôi khi đòi hỏi phải sử dụng oxy bổ sung. Hệ thống Builder X, vận hành trên nền tảng mạng 5G, cung cấp tính năng tự động nạp liệu và tích hợp AI như phát hiện người đi bộ, cảnh báo chống va chạm.

Builder X khẳng định hệ thống đã cải thiện hiệu suất làm việc, cho phép hoàn thành một xe tải đầy tải trong vòng 4 phút, đồng thời nâng cao an toàn và sự hài lòng của người lao động.

Quay trở lại với than đá, tại mỏ than Huolinhe của SPIC ở Nội Mông, một trong năm mỏ than lộ thiên lớn nhất Trung Quốc, Builder X đã lắp đặt hệ thống điều khiển từ xa trên máy xúc đào TYHI WK-12 vào năm 2022.

Hệ thống này cũng chạy trên nền tảng 5G, tích hợp các tính năng AI thông minh và đã nhanh chóng cho thấy hiệu suất bốc xếp ấn tượng, từ 4-5 phút ban đầu giảm xuống trung bình 3 phút/xe tải, ngay cả trong hoạt động ban đêm.

Nhờ tác động tích cực, mỏ đã tiếp tục nâng cấp thêm một máy xúc điện WK-12C khác vào năm 2023. Huolinhe nổi tiếng là một mỏ tiên phong, còn sử dụng xe tải tự hành và xe tải khai thác mỏ cứng chạy hoàn toàn bằng pin.

Một hệ thống tương tự cũng được lắp đặt cho năm mỏ than hàng đầu khác tại Nội Mông, bao gồm việc chuyển đổi máy xúc TZ WK-12 tại mỏ than Nguyên Bảo Sơn của CHN Energy. Tại đây, điều kiện địa chất phức tạp với đất tơi xốp và nguy cơ rò rỉ nước ngầm thường làm giảm hiệu quả di chuyển của xe.

Việc áp dụng điều khiển thông minh từ xa giúp người vận hành không cần phải di chuyển đến công trường, đảm bảo hiệu suất và sản lượng của máy xúc điện không còn bị ảnh hưởng bởi vấn đề giao thông.

Mỏ than Xilinhe cũng đã bắt đầu chuyển đổi công nghệ từ năm 2022, tập trung vào tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, mỏ đang sử dụng Hệ thống Vận hành Tele+AI của Builder X, cho phép khởi động lại bốn máy xúc điện chỉ bằng một cú nhấp chuột, cùng với các công nghệ như radar laser và hệ thống độ trễ cực thấp.

Xa hơn về phía Nam, tại mỏ than phía Nam của Tianchi Energy, vào đầu năm 2022, Builder X đã hợp tác với Eacon Mining chuyển đổi một máy xúc thủy lực Caterpillar 349 sang vận hành từ xa, với các chức năng AI như chỉ báo độ sâu gầu, phát hiện răng gầu và nhận dạng khối lớn.

Trong lĩnh vực quặng sắt, từ năm 2021, mỏ sắt Baiyun của Baotao Steel (Bayan Obo) đã triển khai chuyển đổi điều khiển từ xa thông minh, trang bị thêm các thiết bị như máy xúc điện TZ WK-10 và máy đào XCMG XE3000 bằng hệ thống của Builder X.

Việc này giúp vận hành điều khiển từ xa cho nhiều loại thiết bị, nâng cao an toàn và hiệu quả. Đến năm 2023, mỏ này đã xây dựng trung tâm điều khiển thông minh và liên tục nâng cấp nhiều thiết bị khác nhau.

Vươn ra thế giới: Builder X hợp tác với Nhật Bản

Từ đầu năm 2020, Builder X đã hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong gần ba năm, liên tục nâng cấp và cải tiến sản phẩm để tăng cường sự tiện lợi khi lắp đặt, giao diện thân thiện với người dùng và tính thực tiễn của các tính năng hỗ trợ AI. Những nỗ lực này đã củng cố đáng kể khả năng cạnh tranh của Hệ thống Vận hành Tele+AI của Builder X tại thị trường Nhật Bản.

Vào tháng 4 năm 2023, đại diện của Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn Obayashi đã đến thăm văn phòng của Builder X và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ba bên, cùng nhau thúc đẩy việc ứng dụng Hệ thống Vận hành Tele+AI tại Nhật Bản. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác giữa ba công ty.

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2023, các đối tác Nhật Bản đã bắt đầu đánh giá Chứng minh Khái niệm (POC) cho các thương hiệu máy đào khác nhau, bao gồm Caterpillar, Komatsu, Sumitomo và Hitachi, trong nhiều bối cảnh khác nhau như khai thác mỏ, cảng biển và nhà máy.

Builder X Robotics đang không ngừng khẳng định vị thế của mình, không chỉ là "bộ não" đằng sau cuộc cách mạng máy xúc khai thác điều khiển từ xa tại Trung Quốc mà còn là một đối tác công nghệ tiềm năng trên trường quốc tế, góp phần định hình tương lai tự động hóa trong ngành khai thác mỏ toàn cầu.