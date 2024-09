Nhìn vào mắt để phát hiện ung thư gan

1 dấu hiệu ở mắt có thể cảnh báo ung thư gan

Một thay đổi nhỏ ở mắt có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư gan .

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh, ung thư gan nguyên phát là một loại ung thư hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Ung thư gan nguyên phát khác với ung thư gan thứ phát, bắt đầu ở nơi khác trong cơ thể trước khi di căn đến gan. Các triệu chứng của ung thư gan nguyên phát thường không biểu hiện cho đến khi bệnh tiến triển, do đó việc phát hiện sớm là rất quan trọng.

Theo NHS, một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư gan là vàng da, hiện tượng khiến lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng. Vàng da (jaundice) cũng có thể khiến da có màu vàng, mặc dù điều này có thể không dễ nhận thấy ở một số loại da.

Các dấu hiệu ung thư gan khác bao gồm:

- sụt cân không rõ nguyên nhân

- chán ăn

- cảm thấy rất no sau khi ăn, ngay cả khi ăn rất ít

- cảm thấy buồn nôn và nôn

- đau hoặc sưng ở bụng

- ngứa da

- cảm thấy rất mệt mỏi và yếu ớt.

NHS khuyên mọi người nên đến gặp bác sĩ ngay khi nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào kể trên. Mặc dù các triệu chứng trên có thể chỉ ra một "tình trạng phổ biến hơn", nhưng tốt nhất là bạn nên đi khám - phát hiện sớm ung thư có thể cứu sống bạn.

NHS cho biết thêm: "Bạn cũng nên liên hệ với bác sĩ nếu trước đây bạn đã được chẩn đoán mắc một tình trạng ảnh hưởng đến gan, chẳng hạn như xơ gan hoặc nhiễm viêm gan C, và sức khỏe của bạn đột nhiên xấu đi".

NHS khuyên mọi người nên đến gặp bác sĩ ngay khi nhận thấy bất kỳ triệu chứng cảnh báo ung thư gan nào.

Yếu tố nguy cơ của ung thư gan

Mặc dù nguyên nhân chắc chắn gây ung thư gan vẫn là một bí ẩn, nhưng hầu hết ca bệnh đều liên quan đến sẹo do xơ gan và tổn thương gan, thường là do lạm dụng rượu kéo dài hoặc nhiễm viêm gan B hoặc C. Các nhà khoa học cũng nghi ngờ rằng tình trạng thừa cân và chế độ ăn uống kém lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan bằng cách dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư gan, NHS khuyến cáo nên giảm lượng rượu uống vào và tuân thủ chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất dinh dưỡng kết hợp với hoạt động thể chất thường xuyên. Khi nói đến điều trị, phát hiện sớm có thể là chìa khóa để có khả năng loại bỏ hoàn toàn ung thư gan. Các lựa chọn điều trị có thể bao gồm phẫu thuật cắt bỏ hoặc thậm chí là ghép gan.

NHS chỉ rõ: "Tuy nhiên, chỉ một tỷ lệ nhỏ ung thư gan được chẩn đoán ở giai đoạn phù hợp với các phương pháp điều trị này. Hầu hết mọi người được chẩn đoán khi ung thư đã di căn quá xa để có thể cắt bỏ hoặc tiêu diệt hoàn toàn. Trong những trường hợp này, các phương pháp điều trị như hóa trị sẽ được sử dụng để làm chậm sự lây lan của ung thư và làm giảm các triệu chứng như đau và khó chịu".

(Theo Mirror)