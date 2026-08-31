Nhịp thi công sôi động trên công trường dịp Quốc khánh 2-9

Tranh thủ từng ngày nghỉ để tăng tốc

Kỳ nghỉ Quốc khánh là khoảng thời gian nhiều người trở về quê, sum họp gia đình hoặc nghỉ ngơi sau những ngày làm việc. Trên công trường Vành đai 2,5 nhịp làm việc vẫn diễn ra khẩn trương.

Tại những đoạn tuyến đang triển khai nền đường, cán bộ kỹ thuật, công nhân vẫn bám công trường. Các hạng mục được tổ chức thi công liên tục, từ rải base, tưới nước đến san lấp, vận chuyển vật liệu, nhằm tranh thủ thời gian hoàn thiện các phần việc theo kế hoạch.

Anh Nguyễn Văn Lợi, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư phát triển HUGIA làm việc tại công trường thi công đường Vành đai 2,5 trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Lại Tấn

Anh Nguyễn Văn Lợi, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư phát triển HUGIA cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, anh em vẫn duy trì công việc để bảo đảm tiến độ. Cá nhân anh cũng phải tạm gác thời gian bên gia đình, động viên vợ con thông cảm để tập trung cho công việc.

Cùng làm việc trên công trường, ông Tạ Văn Quốc, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư phát triển HUGIA cho biết thêm, ai cũng mong muốn được nghỉ ngơi, về quê trong dịp Quốc khánh. Tuy nhiên, với yêu cầu tiến độ của một công trình trọng điểm, cán bộ, kỹ sư, công nhân xác định tiếp tục bám công trường.

Công nhân vận hành máy, thi công trên đường Vành đai 2,5. Ảnh: Lại Tấn

Theo đơn vị thi công, trong dịp nghỉ lễ 2-9, đơn vị vẫn tổ chức thi công bình thường. Các mũi thi công tập trung gia base nền đường trên toàn tuyến, xúc vận chuyển, đổ thải, san lấp cát nền.

“Để đảm bảo công việc trong các ngày nghỉ lễ, nhà thầu bố trí máy móc, nhân công đảm bảo công việc theo kế hoạch đã đặt ra. Mục tiêu của đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư sẽ cố gắng đến 10-10 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến”, ông Trương Lâm Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển HUGIA chia sẻ.

Để đảm bảo tiến độ cán bộ, kỹ sư, công nhân bám công trường trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: Lại Tấn

Hiện nay, toàn tuyến Vành đai 2,5 đang được triển khai các hạng mục nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật trên vỉa hè. Theo ông Vũ Minh Phúc, Trưởng phòng Dự án Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Khương Đình, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ triển khai thảm mặt đường bê tông nhựa trong tháng 9, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 10 tới.

Tận dụng thời điểm giao thông giảm để thi công

Một trong những thuận lợi được các đơn vị tính toán trong dịp nghỉ lễ là lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường hiện hữu giảm so với ngày thường. Đây là thời điểm thuận lợi để tổ chức thi công tại các vị trí giao cắt, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ban Quản lý dự án và nhà thầu đã chủ động xây dựng kế hoạch thi công trong kỳ nghỉ, bố trí nhân lực, máy móc phù hợp với từng vị trí.

Lưu lượng phương tiện giao thông trong dịp nghỉ lễ giảm là điều kiện tốt để việc thi công hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Lại Tấn

Ông Vũ Minh Phúc cho biết: “Ngay từ trước khi nghỉ lễ, Ban QLDA đã phối hợp với nhà thầu thi công kế hoạch để triển khai thi công trong dịp nghỉ lễ, làm sao tranh thủ thời gian phương tiện tham gia giao thông trên đường ít để đẩy nhanh tiến độ thi công qua các nút giao thông đối với đường hiện hữu. Đồng thời, có chế đảm quyền lợi cho người lao động trong kỳ nghỉ lễ”.

Nhịp thi công liên tục trên Vành đai 2,5 được người dân sống dọc tuyến ghi nhận. Với những hộ dân ở sát công trường, hình ảnh máy móc hoạt động, công nhân làm việc cả ngày, thậm chí xuyên đêm, đã trở nên quen thuộc.

Người dân hoan nghênh, ủng hộ Nhà nước và thành phố mở rộng Vành đai 2,5 để cảnh quan khang trang, đi lại thuận tiện. Ảnh: Lại Tấn

Ông Nguyễn Bá Hồng, số nhà 105, ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình cho biết: “Công trường vẫn hoạt động náo nhiệt, trời mưa cũng như trời nắng, có đêm làm đến 3-4 giờ sáng vì nhà tôi sát mặt đường nên chúng tôi đều biết hết cả. Nhân dân rất hoan nghênh, nhất trí, ủng hộ cho Nhà nước và thành phố mở rộng con đường này cho khang trang, sạch sẽ, đi lại thuận tiện. Tôi mong muốn con đường này sẽ hoàn thành nhanh nhất, đẹp nhất”.

Tăng tốc sau khi gỡ nút thắt mặt bằng

Tại dự án mở rộng đường Tam Trinh, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Sau nhiều năm gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đến tháng 7-2026, mặt bằng cơ bản được bàn giao, tạo điều kiện để các mũi thi công đồng loạt triển khai.

Không khí thi công diễn ra khẩn trương trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh tại dự án mở rộng đường Tam Trinh. Ảnh: Đỗ Công

Từ nền đường, hệ thống thoát nước đến hạ tầng kỹ thuật, các phần việc đang được tổ chức thi công theo hướng đồng bộ. Máy móc, nhân lực được huy động, tranh thủ cả thời gian buổi tối để đẩy nhanh tiến độ.

Khởi công từ năm 2016, dự án mở rộng đường Tam Trinh có chiều dài khoảng 3,5km, tổng mức đầu tư hơn 4.312 tỷ đồng, đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy. Tuyến đường được quy hoạch 6 làn xe, mặt cắt rộng từ 40 đến 55m, đầu tư đồng bộ vỉa hè, cây xanh.

Hiện nhà thầu tập trung thi công nền đường, hệ thống cống ngang, cống dọc và hào kỹ thuật. Ảnh: Đỗ Công

Dự án liên quan đến khoảng 1.600 hộ dân cùng nhiều cơ quan, tổ chức phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Việc chậm bàn giao mặt bằng trong thời gian dài từng khiến công trường bị chia cắt, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Khi mặt bằng cơ bản được tháo gỡ, công trường đã có điều kiện mở rộng các mũi thi công.

Trung tá Nguyễn Đắc Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết: “Thời tiết lúc mưa, lúc nắng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ. Tuy nhiên, đơn vị vẫn đặt quyết tâm hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch. Hiện nhà thầu tập trung thi công nền đường, hệ thống cống ngang, cống dọc và hào kỹ thuật. Trong đó, việc đưa đường điện tại dải phân cách giữa vào hào kỹ thuật là điều kiện để tiếp tục thi công nền đường phía bên phải. Theo kế hoạch, đến ngày 31-12-2026 sẽ thông xe kỹ thuật phần trái tuyến; toàn bộ đường Tam Trinh dự kiến hoàn thành trong quý II-2027”.

Toàn bộ đường Tam Trinh dự kiến hoàn thành trong quý II-2027. Ảnh: Đỗ Công

Với người dân sống dọc tuyến, việc công trường chuyển từ trạng thái thi công cầm chừng sang triển khai đồng loạt đang tạo ra kỳ vọng rõ rệt. Anh Nguyễn Mạnh Hải, phường Yên Sở cho biết: “Người dân chúng tôi rất mong mỏi tuyến đường sẽ hoàn thành vào quý II-2027, để phát triển cho cả khu vực. Mong rằng chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để người dân đi lại được thuận lợi”.

Từ Vành đai 2,5 đến dự án mở rộng đường Tam Trinh, trong kỳ nghỉ lễ, nhịp độ lao động vẫn duy trì không ngừng nghỉ. Hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ trên công trường, đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa các dự án về đích, tạo thêm động lực phát triển mới cho Thủ đô.