Thi công xuyên kỳ nghỉ lễ trên đại công trường ở Phú Quốc
Kỳ nghỉ lễ 2/9 vẫn không ngắt nhịp thi công trên công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 ở Phú Quốc (An Giang). Hàng nghìn công nhân, kỹ sư làm việc xuyên lễ, chia ca ngày đêm dưới nắng gió đảo ngọc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục khi hệ mái vòm 13 nhịp đang dần thành hình.
Dưới nắng gió đảo ngọc những ngày tháng 8, hàng nghìn công nhân, kỹ sư đang chạy đua với thời gian trên công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 tại Phú Quốc. Các mũi thi công được triển khai đồng loạt, từ lắp đặt hệ mái, kính mặt ngoài đến hoàn thiện các hạng mục bên trong công trình.
Để đảm bảo tiến độ, lực lượng kỹ sư, công nhân duy trì thi công ngày đêm theo phương án “ba ca, bốn kíp”, bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường trên đảo. Theo thiết kế, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 có tổng diện tích sàn khoảng 153.130m², gồm một tầng hầm, ba tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Công trình cao 39,25m, diện tích mái khoảng 52.000m².
Điểm nhấn kiến trúc của công trình là hệ mái với những đường cong uốn lượn, lấy cảm hứng từ những con sóng biển Phú Quốc. Thiết kế này được thể hiện qua 13 nhịp mái chính, tạo nên hình dáng đặc trưng cho toàn bộ công trình. Hệ mái sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép, với khả năng vượt nhịp không cột lên tới 81m. Khu vực sảnh chính được thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: TĐC
Một chi tiết khác trong thiết kế là hệ hàng hiên bao quanh tòa nhà, rộng khoảng 15m và dài hơn 300m. Đây vừa là không gian chuyển tiếp giữa cảnh quan bên ngoài với khu vực hội nghị, vừa góp phần thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Các tầng của công trình được bố trí theo từng nhóm công năng. Tầng 1 dành cho khu hậu cần và hệ thống nhà hàng; tầng 2 có khoảng 30 phòng họp đa năng với hệ thống vách ngăn linh hoạt. Tầng 3 là không gian rộng khoảng 3.000m², phục vụ các phiên họp APEC chính thức của nguyên thủ và có thể chuyển đổi thành phòng yến tiệc cấp nhà nước.
Đáng chú ý, đại sảnh (ballroom) có diện tích khoảng 11.050m², được thiết kế không cột. Khi hoàn thành, không gian này dự kiến vượt Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ) để trở thành phòng ballroom không cột có diện tích lớn nhất thế giới. Theo ông Hoàng Khắc Kỳ, Trưởng bộ phận xây dựng công trình, đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng bê tông cốt thép và hơn 95% kết cấu thép chính. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thiện phần mặt ngoài công trình trong quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ nội thất trong quý I/2027. Ảnh: TĐC
Trên công trường, những ngày nghỉ lễ 2/9 cũng không làm giảm nhịp thi công. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân tiếp tục bám trụ, từng bước hoàn thiện công trình để kịp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Ảnh: TĐC
Theo
Tiền phong
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