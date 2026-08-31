Thi công xuyên kỳ nghỉ lễ trên đại công trường ở Phú Quốc

Một chi tiết khác trong thiết kế là hệ hàng hiên bao quanh tòa nhà, rộng khoảng 15m và dài hơn 300m. Đây vừa là không gian chuyển tiếp giữa cảnh quan bên ngoài với khu vực hội nghị, vừa góp phần thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Các tầng của công trình được bố trí theo từng nhóm công năng. Tầng 1 dành cho khu hậu cần và hệ thống nhà hàng; tầng 2 có khoảng 30 phòng họp đa năng với hệ thống vách ngăn linh hoạt. Tầng 3 là không gian rộng khoảng 3.000m², phục vụ các phiên họp APEC chính thức của nguyên thủ và có thể chuyển đổi thành phòng yến tiệc cấp nhà nước.