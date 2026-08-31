8 món đồ khiến tôi tự trách mình: Sao giờ mới mua?

Nhà đẹp đôi khi không cần phải sắm sửa quá nhiều hay đầu tư vào những món đồ đắt đỏ. Chỉ cần thêm một vài vật dụng nhỏ, đúng nhu cầu, không gian sống đã có thể trở nên gọn gàng và tiện nghi hơn đáng kể. Đặc biệt, có những món nhìn qua tưởng chẳng cần thiết, nhưng dùng một thời gian mới thấy chúng giải quyết được không ít bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu đang muốn F5 lại căn nhà mà không muốn chi quá nhiều tiền, dưới đây là 8 món đồ có giá tương đối dễ chịu, nhỏ gọn nhưng khá hữu dụng, từ phòng ngủ, phòng khách cho đến phòng tắm.

1. Túi đựng giày dép - món nhỏ nhưng giúp tủ giày rộng hơn đáng kể

Tủ giày thường là nơi rất dễ rơi vào cảnh “càng dọn càng chật”. Những đôi giày ít đi nhưng vẫn cần giữ lại cứ nằm nguyên trong hộp, chiếm khá nhiều diện tích. Trong khi đó, nếu để giày dép không có túi hoặc hộp bảo quản, bụi bẩn từ một đôi có thể bám sang những đôi khác. Một chiếc túi đựng giày dép có thể giải quyết cả hai vấn đề này. Những đôi ít sử dụng có thể được cho vào túi, kéo khóa lại rồi xếp gọn trong tủ. Khi được bảo quản riêng, các đôi giày có thể đặt sát nhau mà không quá lo bụi bẩn hay đế giày làm ảnh hưởng đến những món đồ xung quanh. Thêm vào đó, món này cũng khá tiện khi đi du lịch. Thay vì nhét giày trực tiếp vào vali và phải để ý xem chúng có làm bẩn quần áo hay không, chỉ cần cho từng đôi vào túi riêng là mọi thứ gọn gàng hơn hẳn.

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2. Đèn đọc sách – thêm một góc nhỏ để thư giãn

Nếu thường đọc sách trước khi ngủ, một chiếc đèn đọc sách nhỏ là món đáng để đầu tư. Ánh sáng tập trung vào khu vực cần sử dụng giúp việc đọc sách thuận tiện hơn, đồng thời không nhất thiết phải bật toàn bộ hệ thống đèn trong phòng. Những mẫu đèn nhỏ hiện nay cũng có nhiều kiểu dáng, từ loại đặt trên bàn, kẹp vào đầu giường cho đến loại có thể điều chỉnh hướng chiếu sáng. Với phòng ngủ diện tích nhỏ, một chiếc đèn kẹp hoặc đèn có kích thước gọn sẽ không chiếm nhiều diện tích nhưng vẫn tạo được một góc đọc sách khá “chill”.

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3. Bộ ga gối chất lượng tốt – thứ nên ưu tiên hơn là mua thật nhiều

Ga gối là những món đồ chúng ta tiếp xúc mỗi ngày và trong thời gian dài, vì vậy thay vì mua thật nhiều bộ, có thể chọn một vài bộ có chất liệu tốt, mềm mại và dễ vệ sinh. Một bộ ga gối phù hợp không chỉ khiến giường ngủ trông chỉn chu hơn mà còn tạo cảm giác dễ chịu khi nghỉ ngơi. Nếu thích thay đổi không khí cho căn phòng, chỉ cần đổi màu hoặc họa tiết ga gối cũng có thể khiến không gian trông khác đi mà không cần mua thêm đồ nội thất. Khi chọn, nên ưu tiên chất liệu thoáng, dễ giặt và phù hợp với thời tiết nơi mình sinh sống. Đây là món không quá cầu kỳ nhưng lại đáng để chi tiền một cách có chọn lọc.

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4. Gương soi toàn thân – nhà nhỏ vẫn có thể dùng

Một chiếc gương soi toàn thân gần như là món đồ mà nhiều gia đình chỉ nhận ra mình cần sau khi đã mua. Có gương lớn, việc kiểm tra trang phục trước khi ra ngoài nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều so với việc phải soi từng phần qua những chiếc gương nhỏ. Đặc biệt, gương còn có tác dụng khiến không gian trông sáng và rộng hơn nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng. Với nhà hoặc phòng có diện tích hạn chế, không nhất thiết phải chọn một chiếc gương quá lớn. Có thể ưu tiên loại nhỏ gọn, vừa đủ để soi toàn thân và đặt ở vị trí phù hợp. Nếu diện tích nhà không dư dả, những mẫu gương có thể treo tường hoặc đặt dựa vào góc phòng sẽ giúp tiết kiệm diện tích hơn.

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5. Kệ phòng tắm – để mọi thứ trong tầm tay

Dầu gội, sữa tắm, dầu xả, sữa rửa mặt... là những món được sử dụng gần như mỗi ngày nhưng nếu không có chỗ để riêng, phòng tắm rất dễ trở nên lộn xộn. Một chiếc kệ phòng tắm nhỏ có thể giúp sắp xếp những món này gọn gàng hơn, đồng thời đặt chúng ở độ cao vừa tầm với. Khi tắm, chỉ cần đưa tay là có thể lấy được đồ cần dùng, không phải cúi xuống hoặc với lên quá cao. Tùy diện tích phòng tắm, gia đình có thể chọn kệ góc, kệ treo tường hoặc loại nhiều tầng. Những mẫu có khả năng thoát nước tốt cũng đáng cân nhắc vì giúp hạn chế tình trạng nước đọng sau khi sử dụng.

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6. Cây lăn bụi nhỏ gọn – “trợ thủ” cho sofa và giường ngủ

Tóc rụng, bụi vải, vụn thức ăn... là những thứ rất dễ xuất hiện trên giường hoặc sofa, đặc biệt nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng. Lúc này, một cây lăn bụi nhỏ gọn có thể trở thành món đồ được sử dụng thường xuyên hơn tưởng tượng. Ưu điểm của dụng cụ này là nhỏ, dễ cầm và không cần chuẩn bị nhiều. Chỉ cần lăn vài lượt trên bề mặt sofa, chăn, ga giường hoặc quần áo là có thể lấy đi phần lớn bụi và tóc bám trên đó. Có thể đặt một chiếc ở phòng ngủ và một chiếc ở phòng khách để tiện sử dụng. Đây là món đồ giá không cao nhưng lại giúp việc dọn dẹp hằng ngày nhẹ nhàng hơn khá nhiều.

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7. Thảm nhà tắm chống trượt – nhỏ nhưng đừng xem nhẹ

Sau khi tắm, sàn nhà thường còn đọng nước và khá trơn. Một chiếc thảm nhà tắm chống trượt vì thế không chỉ giúp khu vực này trông gọn gàng hơn mà còn tạo cảm giác an toàn hơn khi bước ra khỏi phòng tắm. Nên chọn loại có mặt dưới bám sàn tốt, mặt trên có khả năng thấm hút và dễ vệ sinh. Kích thước cũng không cần quá lớn, chỉ cần phù hợp với khu vực thường xuyên có nước. Với những món đồ liên quan đến an toàn trong nhà, tiêu chí quan trọng nhất vẫn là khả năng sử dụng thực tế. Một chiếc thảm đẹp nhưng dễ xê dịch khi bước lên sẽ không phải lựa chọn lý tưởng.

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8. Máy xông tinh dầu – thêm một chút “mùi nhà” dễ chịu

Nếu thích căn nhà luôn có mùi thơm nhẹ nhàng, máy xông tinh dầu là một món đồ đáng cân nhắc. Thiết bị này thường có kích thước nhỏ, có thể đặt ở phòng khách, phòng ngủ hoặc góc làm việc mà không chiếm nhiều diện tích. Một mùi hương dịu nhẹ có thể giúp không gian tạo cảm giác dễ chịu hơn, nhất là sau một ngày dài trở về nhà. Các loại máy hiện nay cũng có nhiều kiểu dáng khá đẹp, nên ngoài chức năng tạo hương, chúng còn có thể trở thành một món decor nhỏ. Tuy nhiên, nếu sử dụng tinh dầu, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và dùng ở mức vừa phải. Nhà có trẻ nhỏ, thú cưng hoặc người nhạy cảm với mùi hương cũng nên cân nhắc loại tinh dầu và cách sử dụng phù hợp.

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