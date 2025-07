NHNN nói gì khi VND rớt giá so với USD dù DXY suy giảm?

Sáng 8/7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2025.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, những tháng đầu năm 2025, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, chịu tác động bởi nhiều yếu tố: từ các chính sách thuế quan thay đổi nhanh chóng, đến căng thẳng địa chính trị gia tăng. Ngay đầu giờ sáng 08/7 giờ Việt Nam, Mỹ công bố mức thuế từ 25-40% đối với 14 quốc gia, hiệu lực từ 1/8, đồng thời cảnh báo sẽ tăng thuế nếu như các quốc gia này trả đũa, cho thấy nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định trong giai đoạn tới. Lạm phát mặc dù hạ nhiệt về mức mục tiêu nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại. Như vậy, rủi ro tiềm ẩn trên thị trường tài chính – tiền tệ thế giới tạo áp lực lên điều hành CSTT, tỷ giá, lãi suất trong nước cũng như việc thực hiện mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên.

Ông Hà cho hay, NHNN luôn theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế để xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp; điều hành CSTT chủ động, linh hoạt.

Về điều hành lãi suất, trong 6 tháng đầu năm 2025, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp, qua đó có điều kiện để hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, NHNN thường xuyên chỉ đạo TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay, chia sẻ lợi nhuận hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Về tỷ giá, NHNN sẵn sàng bán can thiệp ngoại tệ để hỗ trợ thanh khoản thị trường, bình ổn thị trường ngoại tệ, chủ động tạo dư địa cho tỷ giá. Thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Lý giải thêm về việc VND rớt giá so với USD mặc dù DXY giảm, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ VND cho biết, để duy trì sức mạnh đồng tiền thì đồng tiền đó phải có sức hấp dẫn. Sức hấp dẫn một phần được thông qua lãi suất. Tuy nhiên thời gian qua, NHNN đã thực hiện các chính sách điều hành nhằm duy trì mặt bằng lãi suất thấp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Do đó, để có lãi suất thấp thì phải có sự đánh đổi nhất định, trong đó có tỷ giá. Việc mặt bằng lãi suất VND thấp trên thị trường liên ngân hàng đã dẫn tới chênh lệch lãi suất âm đồng VND và USD, khiến USD hấp dẫn hơn, dẫn tới cân đối cung cầu ngoại tệ biến động, hành vi chuyển đổi sang đồng tiền lãi suất cao hơn. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của dòng tiền trên thị trường khi có sự rời đi của dòng vốn đầu tư nước ngoài, chẳng hạn như hoạt động của khối ngoại trên thị trường chứng khoán.

Về tín dụng, với những giải pháp đồng bộ, tăng trưởng tín dụng tích cực ngay từ đầu năm, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 30/6, tín dụng nền kinh tế đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024, tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh. So với cùng kỳ, tín dụng tăng khoảng 19,4%.

Đối với giá vàng, Phó Thống đốc cho biết trong những tháng đầu năm giá vàng thế giới biến động liên tục và phá vỡ kỷ lục, theo đó giá vàng trong nước diễn biến cùng chiều với thế giới. Nhờ các giải pháp đồng bộ, chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cơ bản được kiểm soát trong biên độ phù hợp, khoảng 5 triệu đồng/lượng. Hiện NHNN đang lấy ý kiến về việc sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng.