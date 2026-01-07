ACB ra mắt chương trình “Mã đáo phát tài”, mang cơ hội “trúng vàng khai vận” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Với tổng giá trị giải thưởng gần 8 tỷ đồng, "Mã đáo phát tài" không chỉ trao cơ hội sở hữu vàng SJC 9999 mà còn gửi gắm lời chúc may mắn, tài lộc đến khách hàng trong dịp đầu xuân. Chương trình góp phần thổi bùng không khí Tết rộn ràng, mở ra hành trình khởi sắc cho một năm mới đầy kỳ vọng.

Hơn 600.000 cơ hội trúng thưởng

"Mã đáo phát tài" là chương trình đặc biệt dịp Tết được ACB triển khai đồng loạt trên toàn quốc, dành cho khách hàng cá nhân tại hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch và trên nền tảng ngân hàng số ACB ONE. Điểm nhấn độc đáo của chương trình là hoạt động tương tác lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian, mang đến không khí Tết rộn ràng và niềm vui bất ngờ. Mỗi bước tiến không chỉ mang lại sự hứng khởi, mà còn mở ra cơ hội nhận quà giá trị, tượng trưng cho may mắn và sung túc đầu năm. Với giao diện sinh động, kết hợp yếu tố giải trí và phần thưởng hấp dẫn, chương trình biến những giao dịch quen thuộc thành hành trình vui nhộn, vừa mang đến trải nghiệm số thú vị, vừa gia tăng giá trị cho khách hàng.

Với tổng giá trị quà tặng gần 8 tỷ đồng và hơn 600.000 lượt giải thưởng, "Mã đáo phát tài" là một trong những hoạt động khuyến mãi có quy mô lớn của ACB trong mùa Tết Bính Ngọ 2026. Chương trình có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, bao gồm 16 giải thưởng cao nhất với mỗi giải trị giá 1 lượng vàng miếng SJC 9999, 21 giải thưởng mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng SJC 9999, cùng hàng chục nghìn E-voucher mua sắm và điểm thưởng ACB Rewards dành cho khách hàng trong suốt thời gian triển khai.

Quà tặng được phân bổ rộng về số lượng và đa dạng về giá trị, giúp gia tăng khả năng tiếp cận giải thưởng ở nhiều mức khác nhau và duy trì sức hút xuyên suốt chương trình. Các giải thưởng được triển khai đồng thời tại quầy giao dịch và ứng dụng ABC ONE, kết hợp giữa quà tặng mang tính tích lũy, quà tặng phục vụ nhu cầu chi tiêu và điểm thưởng trong hệ sinh thái ACB, qua đó tạo nên trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết.

Chương trình được triển khai từ ngày 05/01/2026 đến hết ngày 31/03/2026. Toàn bộ thông tin về điều kiện tham gia, quà tặng và phương thức trao thưởng được công bố công khai, thống nhất trên toàn hệ thống, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và chủ động tham gia.

Giao dịch càng nhiều, cơ hội "trúng vàng khai vận" càng lớn

Trong khuôn khổ chương trình "Mã đáo phát tài", ACB thiết kế trải nghiệm tham gia đơn giản, gắn liền với các giao dịch quen thuộc của khách hàng. Thông qua việc thực hiện các giao dịch hợp lệ, khách hàng sẽ được cấp lượt chơi để tham gia trải nghiệm trên nền tảng số của chương trình.

Cơ chế cấp lượt chơi được triển khai song song tại quầy và kênh ngân hàng số ACB ONE, giúp khách hàng dễ dàng tham gia theo cách thuận tiện nhất. Khách hàng có thể kết hợp cả hai kênh để tối đa cơ hội nhận quà:

Tại quầy: Khách hàng hoàn tất các giao dịch đủ điều kiện như gửi tiền có kỳ hạn mở mới, chuyển tiền ra nước ngoài hoặc mở tài khoản số đẹp sẽ được hướng dẫn nhận số lượt tương ứng ngay tại điểm giao dịch.

Trên ACB ONE: Hệ thống tự động ghi nhận và cấp lượt khi khách hàng thực hiện các giao dịch trực tuyến như gửi tiền có kỳ hạn online, mua chứng chỉ tiền gửi, thanh toán và mua sắm qua tài khoản, hoặc giao dịch bằng thẻ tín dụng ACB theo quy định. Cách thức này giúp khách hàng tham gia linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, cũng trên ACB ONE, khách hàng có thể trải nghiệm "Săn thần mã" – một hoạt động thú vị thuộc chương trình "Mã đáo phát tài". Khi tích lũy đủ xu vàng từ các lượt lắc quà, khách hàng đổi xu lấy lượt săn ngựa (100 xu/lượt, tối đa 3 lượt/ngày) và bắt đầu hành trình bắt ngựa ngay trên ứng dụng. Mỗi lượt săn mang đến cơ hội nhận quà hấp dẫn theo cơ chế ngẫu nhiên, biến việc tích điểm thành một trải nghiệm vui nhộn.

Sau khi nhận lượt, khách hàng truy cập ứng dụng ACB ONE và vào mục "Mã đáo phát tài" để xác định quà tặng với thao tác đơn giản. Kết quả hiển thị ngay trên màn hình, đồng thời được lưu trong lịch sử để dễ dàng theo dõi. Quà tặng xu sẽ được quy đổi ra điểm ACB Rewards vào cuối chương trình, E-voucher được trao thưởng trực tiếp trên ứng dụng, trong khi các giải thưởng giá trị cao được trao theo quy trình minh bạch, thống nhất trên toàn hệ thống.

Thông qua cách tiếp cận này, "Mã đáo phát tài - Trúng vàng khai vận" không chỉ mang đến cơ hội nhận quà giá trị, mà còn biến những giao dịch quen thuộc thành một trải nghiệm Tết đầy hứng khởi – nơi khách hàng vừa thực hiện giao dịch, vừa tận hưởng khoảnh khắc giải trí thú vị và đón nhận may mắn, sung túc cho năm mới.

