Nhờ vả xin việc, 2 người mất 3,8 tỉ đồng

Ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Thạch (SN 1982, ngụ phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, từ năm 2018 đến cuối năm 2020, Phạm Ngọc Thạch đưa ra thông tin gian dối là bản thân có mối quan hệ với một số lãnh đạo của tỉnh Ninh Bình, có khả năng xin được vào làm việc tại các trường học trên địa bàn tỉnh, xin được một số dự án làm kè đê trên địa bàn huyện Hoa Lư, huyện Kim Sơn; có khả năng mua được tài sản thanh lý của một số trường cao đẳng trên địa bàn với giá rẻ…

Với thủ đoạn đó, Phạm Ngọc Thạch đã lừa được 2 người ở xã Yên Đồng (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đưa cho anh ta số tiền 3,8 tỉ đồng để xin việc, xin dự án, góp tiền mua hàng thanh lý.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Phạm Ngọc Thạch không thực hiện được lời hứa, viện mọi lý do để không trả lại tiền cho người bị hại.