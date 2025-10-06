Nhóm chứng khoán đua nhau bùng nổ trước "giờ G" nâng hạng, những cổ phiếu nào dự báo hút dòng tiền lớn?

Sau quãng dài “ngủ đông”, nhóm cổ phiếu chứng khoán bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường khi hút tiền mạnh mẽ ngay phiên đầu tuần.

Dòng tiền ồ ạt đổ vào khiến loạt mã lớn như CTS, SSI, VND có thời điểm đồng loạt tăng kịch trần, trắng bên bán. Những cái tên quen thuộc như HCM, FTS, VIX cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng từ 4-6%, trong khi thanh khoản bùng nổ với SSI, VND, VIX, SHS áp đảo bảng xếp hạng toàn thị trường.

Cổ phiếu chứng khoán bùng nổ trước thềm thông tin nâng hạng chuẩn bị được công bố. Rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7/10), FTSE Russell sẽ công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Đáng chú ý, Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Tại họp báo thường kỳ Quý III của Bộ Tài chính mới đây, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định nhà điều hành đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy sự phát triển bền vững, đồng bộ của thị trường. Chính phủ đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung, đi kèm các Nghị định, Thông tư; Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp chặt chẽ.

"Tôi đánh giá quá trình này đang được triển khai rất tốt và hiệu quả. Dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các cơ quan có thẩm quyền, nhưng tôi khẳng định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và tổ chức quốc tế để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá một cách khách quan, công bằng và minh bạch", lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết.

Ông Nguyễn Đức Chi cũng cho biết, việc nâng hạng thị trường là bước khởi đầu, sau đó chúng ta còn phải duy trì vị thế và tiếp tục hướng đến những bước cao hơn trong tương lai: "Đây là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán sớm minh bạch hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn và từ đó thúc đẩy thị trường vốn và nền kinh tế phát triển", Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định.

Chung quan điểm tích cực, Chứng khoán Vietcap tin tưởng FTSE Russell sẽ đưa ra kết quả thuận lợi cho Việt Nam vào ngày 8/10. Nếu kịch bản nâng hạng thành công, khoảng 30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được bổ sung vào danh mục của các quỹ chỉ số, qua đó có thể hút vào ít nhất 1 tỷ USD dòng vốn thụ động.

Theo Vietcap, FTSE Russell lựa chọn cổ phiếu dựa trên nhiều tiêu chí như tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu, quy mô, thanh khoản và tỷ lệ chuyển nhượng tự do.

Trong nước, các công ty chứng khoán lớn cũng đã chuẩn bị năng lực NPF (dịch vụ cho vay và hỗ trợ giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài) để đón dòng vốn. Hiện có 10 CTCK cung cấp dịch vụ này với tổng năng lực tối đa 132 nghìn tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD), đủ sức đáp ứng nhu cầu mua ròng của các quỹ. Riêng top 3 công ty chiếm 66% thị phần NĐT nước ngoài cũng đã có thể cung cấp khoảng 40 nghìn tỷ đồng (1,5 tỷ USD).

Vietcap cho rằng hàng loạt cổ phiếu chứng khoán sẽ được hưởng lợi sau tin nâng hạng như SSI, VIX, VND, VCI, HCM.