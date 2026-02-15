Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhóm người cầm vật giống súng xông vào tiệm cắt tóc hành hung, đòi tiền ở Hưng Yên

15-02-2026 - 17:28 PM | Xã hội

Công an đang xác minh clip một nhóm người bịt khẩu trang xông vào tiệm cắt tóc, rút vật giống súng uy hiếp rồi đánh hội đồng một thanh niên để đòi tiền.

Ngày 15/2, lãnh đạo Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đang phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điều tra nhóm người mang vật giống súng vào tiệm cắt tóc hành hung, đòi tiền gây xôn xao mạng xã hội.

Hình ảnh người đàn ông rút cầm vật giống súng ngắn và thao tác như lên đạn. (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo hình ảnh camera ghi lại tại tiệm cắt tóc trên địa bàn, khoảng 17h26 ngày 14/2, bên trong cửa hàng lúc này có 3 người. Bất ngờ 1 người đàn ông mặc quần áo màu ghi mở cửa bước vào. Kẻ này ra lệnh cho nhóm đứng ngoài: “đưa đồ cho tao”, rồi lấy trong túi áo khoác của người đi cùng một vật giống súng ngắn và thao tác như đang lên đạn.

Ngay sau đó, người này quay lại túm cổ một thanh niên trong tiệm, dí vật giống súng vào người, liên tục quát: "hôm nay có tiền không?". Chỉ vài giây sau, khoảng 4 người bịt khẩu trang lao vào đánh hội đồng nạn nhân.

Chưa dừng lại, kẻ này chạy ra ô tô màu đỏ đỗ trước cửa, lấy thêm vật giống tuýp sắt quay lại tiếp tục đánh, vừa hành hung vừa đe dọa. Một người khác đi cùng liên tục ghì cổ, đấm vào mặt nạn nhân.

Nhóm người liên tục lao vào đấm, đá nạn nhân.(Ảnh: Cắt tư clip).

Khi có người can ngăn và hô công an, kẻ này vẫn không dừng lại mà còn quay sang dí vật giống súng uy hiếp. Sự việc chỉ kết thúc khi nạn nhân vùng vẫy chạy thoát ra ngoài.

Lãnh đạo Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Văn Chương/VTC News

VTC News

