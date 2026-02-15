Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP Hà Nội

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, để cử tri bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI hôm 4/2. (Ảnh: Lâm Hiển)

Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 của TP.HCM gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Nơi ứng cử của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại TP Hải Phòng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ứng cử tại tỉnh Hưng Yên. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại TP Hà Nội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ứng cử tại tỉnh Tây Ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại tỉnh Tuyên Quang. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử tại TP Huế. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại tỉnh Đồng Nai. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại TP.HCM. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại tỉnh Nghệ An. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại TP Cần Thơ.

Với các ủy viên Ban Bí thư: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại tỉnh Lào Cai, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra ngày 15/3/2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với thông lệ để kiện toàn nhân sự cấp cao sau Đại hội Đảng XIV.