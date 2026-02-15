Động đất 3.7 độ xảy ra tại Kon Plông, Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 15/2, một trận động đất có độ lớn 3.7 đã xảy ra tại khu vực xã Kon Plong, tỉnh Quảng Ngãi, rủi ro thiên tai được đánh giá ở cấp 0.

Ảnh minh họa

Trận động đất được ghi nhận vào lúc 6h29’40’’ ngày 15/2/2026 (giờ Hà Nội), tại tọa độ 14.822 độ Vĩ Bắc, 108.305 độ Kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực Quảng Ngãi (thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum cũ, tập trung tại huyện Kon Plông trước đây) đã ghi nhận hàng trăm trận động đất, trong đó nhiều trận gây rung chấn trên diện rộng. Trận mạnh nhất xảy ra vào trưa 28/7/2024 với độ lớn 5.0, trước đó ngày 23/8/2022 cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 4.7 độ.

Các chuyên gia nhận định đây là dạng động đất kích thích, xuất hiện thường xuyên và liên tục tại khu vực Kon Plông từ năm 2021 đến nay. Theo dự báo, thời gian tới khu vực này vẫn có thể tiếp tục xảy ra động đất, song độ lớn khó vượt quá 5.0.

Dù xảy ra nhiều nhưng hiện chưa đến mức phải đưa ra cảnh báo rủi ro cao. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh cần sớm triển khai nghiên cứu chi tiết để đánh giá đầy đủ hoạt động động đất tại khu vực này.