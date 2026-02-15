Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bình luận "còn bố mày nữa bắt luôn đi", người đàn ông được toại nguyện

15-02-2026 - 11:59 AM | Xã hội

Thấy công an đăng tải video bắt ma túy, người đàn ông ở Quảng Ngãi bình luận "còn bố mày nữa bắt luôn đi".

Ngày 15-2, Công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin đơn vị vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Thanh Luân (ngụ thôn Trung An, xã Bình Sơn) để điều tra hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

- Ảnh 1.

Công an xã Bình Sơn khởi tố Nguyễn Thanh Luân để điều tra hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an xã Bình Sơn

Trước đó, ngày 31-1, sau khi Truyền hình An ninh Quảng Ngãi đăng thông tin về việc cảnh sát đột kích tụ điểm ma túy, hầm trú ẩn của Bùi Văn Thiện, bắt 6 người, Luân dùng Facebook cá nhân bình luận: "Còn bố mày nữa, bắt luôn đi".

Theo Công an xã Bình Sơn, Nguyễn Thanh Luân có thái độ ngông cuồng, thách thức lực lượng chức năng.

Qua theo dõi, công an phát hiện dù đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng Luân vẫn sử dụng ma túy.

Với hành vi này, Luân đã bị khởi tố để điều tra tội Sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a Bộ Luật hình sự.

Theo Công an xã Bình Sơn, Luân là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Luân đã được công an đưa đi cai nghiện bắt buộc sau đó đưa về địa phương để tiếp tục quản lý.

Theo T.Trực

Người lao động

