Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm người Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỉ đồng

12-08-2025 - 10:36 AM | Xã hội

Nhóm người Trung Quốc dùng loạt thẻ thanh toán quốc tế cùng các máy POS để chiếm đoạt khoảng 30 tỉ đồng, vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Ngày 12-8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiếp tục làm rõ hành vi của nhóm người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nhóm người Trung Quốc bị Công an Đà Nẵng bắt giữ

Sau thời gian nắm tình hình, ngày 5-8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng chia thành nhiều tổ, tiến hành bắt khẩn cấp Yi Huaibin (SN 2006) và Zhang Jinmin (SN 1992, cùng quốc tịch Trung Quốc) khi 2 đối tượng đang ở tại căn hộ trên đường Hàm Nghi, TP Đà Nẵng.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động...

Nhóm người Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỉ đồng- Ảnh 2.

Số máy POS là tang vật vụ việc

Cùng thời điểm trên, tại sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), 1 tổ công tác khác tiến hành đón lõng và bắt giữ Yi Huaimou (SN 1991, là anh trai Yi Huaibin ) khi đối tượng này đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỉ đồng

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt), chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ thêm 2 đối tượng người Việt Nam là Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, là vợ của Trà, cùng trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về cùng hành vi; thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hóa đơn thanh toán...

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của nạn nhân lên đến khoảng 30 tỉ đồng.

Vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

Theo Hải Định

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối Nổi bật

Hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí kể từ 1-10, nếu không có tài khoản giao thông

Hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí kể từ 1-10, nếu không có tài khoản giao thông Nổi bật

Người dân Cần Giờ, Côn Đảo được ưu đãi gì khi chuyển sang xe điện?

Người dân Cần Giờ, Côn Đảo được ưu đãi gì khi chuyển sang xe điện?

10:11 , 12/08/2025
VTV bác tin kẻ đánh người phụ nữ ở chung cư Hà Nội là nhân viên của Đài truyền hình Việt Nam

VTV bác tin kẻ đánh người phụ nữ ở chung cư Hà Nội là nhân viên của Đài truyền hình Việt Nam

10:03 , 12/08/2025
Tạm giữ hình sự Phạm Văn Sơn và Đỗ Thị Quỳnh Nga

Tạm giữ hình sự Phạm Văn Sơn và Đỗ Thị Quỳnh Nga

09:38 , 12/08/2025
Thi thể bé trai 5 tuổi mất tích được tìm thấy trên sông cách nhà khoảng 60 km

Thi thể bé trai 5 tuổi mất tích được tìm thấy trên sông cách nhà khoảng 60 km

09:18 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên